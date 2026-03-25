திருவண்ணாமலையில் கோலாகலம்: 60 சிவாச்சாரியார்கள் நடத்திய குன்று மலை முருகன் கோவில் கும்பாபிஷேகம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சோமாசிப்பாடி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள குன்று மலை மீது வீற்றிருக்கும் அருள்மிகு வள்ளி தேவசேனா சமேத பாலசுப்பிரமணியர் திருக்கோவில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா, பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சூழ மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
இந்த மகா கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு, கடந்த மூன்று நாட்களாக கோவிலின் யாகசாலையில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்தன. மாயவரத்தைச் சேர்ந்த மூத்த சிவாச்சாரியார் சாமிநாதன் என்கிற ரவி சிவாச்சாரியார் தலைமையில், சுமார் 60-க்கும் மேற்பட்ட சிவாச்சாரியார்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த வைபவத்தை முன்னின்று நடத்தினர்.
வேத மந்திரங்கள் முழங்க, மொத்தம் 6 கால யாக பூஜைகள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றன. ஒவ்வொரு கால பூஜையின் முடிவிலும் விசேஷ திரவியங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, மகா பூர்ணாஹீதி நடைபெற்றது. யாகசாலையில் வளர்க்கப்பட்ட புனித தீ வளர்க்கப்பட்டு, முருகப்பெருமானின் அருள் அலைகள் கலசங்களில் ஆவாஹனம் செய்யப்பட்டன.
யாகசாலை பூஜைகள் நிறைவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, மங்கல இசை மற்றும் மேள தாளங்கள் முழங்க, புனித நீர் அடங்கிய கலசங்கள் தலையில் சுமந்து ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டன. சிவாச்சாரியார்கள் வேத பாராயணம் செய்ய, கலசங்கள் கோபுர உச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
அங்கு, கோபுரக் கலசங்களுக்குப் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. அப்போது வானில் கருடன் வட்டமிட்டது பக்தர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கோபுரக் கலசத்திற்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட புனித நீர், கூடியிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது.
சோமாசிப்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே மலையடிவாரத்தில் குவியத் தொடங்கினர். கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற தருணத்தில், பக்தர்கள் அனைவரும் ஒருமித்த "முருகனுக்கு அரோகரா!" "கந்தனுக்கு அரோகரா!" "வேலனுக்கு அரோகரா!" என்று பக்தி முழக்கமிட்டு முருகப் பெருமானை வழிபட்டனர். இந்த பக்தி கரகோஷம் அந்த குன்று மலை முழுவதும் எதிரொலித்தது.
இந்த சிறப்பு விழாவானது ஊர் பொதுமக்களின் பங்களிப்புடனும், அறநிலையத்துறை வழிகாட்டுதலுடனும் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்தது. பக்தர்களுக்குத் தேவையான குடிநீர், அன்னதானம் மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் தடையின்றி செய்யப்பட்டிருந்தன. 60க்கும் மேற்பட்ட வேத விற்பன்னர்கள் ஒரே இடத்தில் கூடி மந்திரங்களை முழங்கியது, சோமாசிப்பாடி கிராமத்தையே கைலாயமாக மாற்றியது போன்ற உணர்வைத் தந்தது. மலையின் மீதிருந்து அருள்பாலிக்கும் பாலசுப்பிரமணியரின் இந்த கும்பாபிஷேக விழா, ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வாக அமைந்தது.
