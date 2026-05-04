தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மயிலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மயிலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மயிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 71), ஆரணி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். மயிலம் மற்றும் வல்லம் ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, விவசாயத்தைப் பிரதானமாகக் கொண்ட கிராமப்புறப் பகுதியாகும். கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியை அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த பாமக கைப்பற்றியது. இந்த முறை, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், ராஜ்யசபா எம்.பி-யுமான சி.வி. சண்முகம் தனது தொகுதியை விழுப்புரத்திலிருந்து மாற்றி மயிலம் தொகுதியில் போட்டியிடுவது அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று மயிலம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
மயிலம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக கூட்டணி (DMDK): எஸ். வெங்கடேசன்
அதிமுக (AIADMK): சி.வி. சண்முகம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): விஜய் விக்ரம்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஏ. விஜய் நிரஞ்சன்
மயிலம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 209016
ஆண் வாக்காளர்கள்: 104048
பெண் வாக்காளர்கள்: 104949
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 19
மயிலம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மயிலம் தொகுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (PMK) வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: சிவக்குமார் (பாமக) - 81,044 வாக்குகள் (45.79%)
இரண்டாம் இடம்: டாக்டர் இரா. மாசிலாமணி (திமுக) - 78,814 வாக்குகள் (44.53%)
வாக்கு வித்தியாசம்: பாமக வேட்பாளர் சிவக்குமார் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் டாக்டர் இரா. மாசிலாமணியை வெறும் 2,230 வாக்குகள் என்ற குறைந்த வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார்.
