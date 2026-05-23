/சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையில் மாற்றம்: தெற்கு ரயில்வேயின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai Local Train: சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தியை தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வாழும் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்களின் மிக முக்கியமான, மலிவான பொது போக்குவரத்து சேவையாக புறநகர் மின்சார ரயில்கள் விளங்குகின்றன. தினமும் ஐடி ஊழியர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனப் பணியாளர்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் என பல தரப்பட்ட மக்கள் இந்த ரயில் சேவையையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். இந்நிலையில், சென்னையில் மிக முக்கியமான வழித்தடமான சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தியை தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, தண்டவாளப் பராமரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பப் பணிகள் காரணமாக சென்னை புறநகர் ரயில் சேவைகளில் தற்காலிகமாக சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, சென்னை எழும்பூர் மற்றும் விழுப்புரம் ரயில்வே கோட்டங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள காட்டாங்குளத்தூர் ரயில் நிலைய யார்டில் அவசர கால பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, காட்டாங்குளத்தூர் யார்டு பகுதியில் மதியம் 11:30 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை இந்த சிறப்பு பராமரிப்பு பணிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக, சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு தடத்தில் இயக்கப்படும் 8 புறநகர் மின்சார ரயில் சேவைகள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையத்திலிருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கி முறையே முற்பகல் 11:40, மதியம் 12:28, மதியம் 12:40 மற்றும் மதியம் 1:56 ஆகிய நேரங்களில் புறப்பட வேண்டிய நான்கு புறநகர் ரயில்கள், செங்கல்பட்டு வரை செல்லாது. இந்த ரயில்கள் அனைத்தும் கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையத்துடன் தங்களின் சேவையை நிறைவு செய்து கொள்ளும். அதாவது இவை கூடுவாஞ்சேரி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.
இதேபோல் மறுமார்க்கத்தில், செங்கல்பட்டு ரயில் நிலையத்திலிருந்து சென்னை கடற்கரை நோக்கி மதியம் 12:00, மதியம் 1:10, மதியம் 1:45 மற்றும் பிற்பகல் 2:20 ஆகிய நேரங்களில் இயக்கப்பட வேண்டிய நான்கு புறநகர் ரயில்கள் செங்கல்பட்டிலிருந்து புறப்படாது. அதற்கு பதிலாக, இந்த ரயில்கள் அனைத்தும் கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையத்திலிருந்து சென்னை கடற்கரை நோக்கி இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திடீர் ரயில் சேவை மாற்றத்தால் செங்கல்பட்டு, மறைமலைநகர், சிங்கபெருமாள்கோவில் போன்ற முக்கியப் பகுதிகளில் இருந்து சென்னை நோக்கி பயணிக்கும் பயணிகள் மற்றும் சென்னையில் இருந்து இப்பகுதிகளுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாக நேரிடும். குறிப்பாக, வார இறுதி நாட்களிலும், அவசர பணிகளுக்காகவும் இந்த தடத்தில் பயணிப்போர் மாற்று போக்குவரத்து வசதிகளை நாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலையும், சிரமங்களையும் குறைக்கும் பொருட்டு, ரயில்வே நிர்வாகம் மற்றும் மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் இணைந்து கூடுவாஞ்சேரியிலிருந்து செங்கல்பட்டு வரை கூடுதல் சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பான மற்றும் தடையற்ற பயணத்தை உறுதி செய்வதற்காகவே இத்தகைய பராமரிப்பு பணிகள் அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்று தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, பொதுமக்கள் மற்றும் தினசரி பயணிகள் இந்த தற்காலிக சேவை மாற்றத்தை உணர்ந்து, தங்களது பயண திட்டங்களை முன்கூட்டியே மாற்றியமைத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும், ரயில் நிலையங்களுக்கு வரும் முன், ரயில்கள் புறப்படும் சரியான நேர விவரங்களை ரயில்வே உதவி எண்கள் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ செயலி மூலம் சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
1. சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மே 23 மற்றும் 24 ஆகிய இரு நாட்களும் புறநகர் ரயில் சேவைகளில் பெரும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
2. சென்னை கடற்கரை – தாம்பரம் இடையேயான பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
3. தாம்பரம் – செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மற்றும் அரக்கோணம் பாதைகளிலும் பல ரயில்கள் ரத்து அல்லது நேர மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
4. காலை 6 மணி முதல் மாலை 8 மணி வரை அதிக பாதிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. பயணிகள் NTES அல்லது RailMadad செயலி மூலம் ரயில் நிலவரத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.