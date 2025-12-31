பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முக்கிய முடிவு? தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் தீவிர ஆலோசனை

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Government Employees Protest: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக தலைமை செயலகத்தில் மூன்று அமைச்சர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பு? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:52 PM IST
TN Ministers Discussions In Secretariat About OPS Scheme: ஜனவரி 6 முதல் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, தங்கம் தென்னரசு மற்றும் அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவலானது கிடைத்திருக்கிறது. இந்த அமைச்சர்களின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைமை செயலாளர் மற்றும் நிதித்துறை செயலாளரும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். ஜாக்டோ-ஜியோ (JACTO-GEO) அமைப்பினரின் வேலைநிறுத்தப் போராட்ட அறிவிப்பை அடுத்து, பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் (Old Pension Scheme) உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை செய்துள்ளதாகத் தகவல். அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முக்கிய முடிவு?

ஜாக்டோ ஜியோ (JACTO-GEO) அமைப்பினர் ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், தற்போது இந்த ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய அமைச்சர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் (Old Pension Scheme) குறித்து முக்கிய முடிவுகள் ஏதேனும் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

ஜாக்டோ ஜியோ பேச்சுவாரத்தை தோல்வி

ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு பழைய ஓய்வு திட்டம் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறது. கடந்த டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ (JACTO-GEO), தங்களுடன் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு ஆகியோருடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. ஆனால் இருதரப்பில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்த படி ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை

இதற்காக வரக்கூடிய ஜனவரி 3 ஆம் தேதி சென்னையில் கூடி ஆலோசனையும் நடத்த இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சூழலில் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவது தொடர்பான தலைமை செயலகத்தில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு ஆகியோர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

சகன்தீப் சிங் பேடி குழு அறிக்கை

மறுபுறம் வரக்கூடிய ஜனவரி 6 ஆம் தேதி அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. அதேநேரம் நேற்று (டிசம்பர் 30) பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட சகன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழு, தங்கள் அறிக்கையை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் வழங்கினார். 

தமிழக அரசு தீவிர ஆலோசனை

இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுவது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்திருக்கிறது. வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி வேலைநிறுத்த போராட்டம் அந்த நடைபெறுவதற்கு முன்னதாகவே தமிழக அரசு ஏதாவது ஒரு முடிவை எடுத்து அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு?

குறிப்பாக ஜனவரி 3 ஆம் தேதி அல்லது 4 ஆம் தேதி அன்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசுதுறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

ஜனவரி 6 என்ன நடக்கும்?

இதன்மூலம் மிக விரைவில் இந்த மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டு வருவதில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது குறித்து வெளியாவதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் தெரிகிறது. இல்லையென்றால் திட்டமிட்டப்படி ஜாக்டோ ஜியோ (JACTO-GEO) அமைப்பினர் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் பங்கேற்கவுள்ள காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்  தமிழக அரசு நிர்வாகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எட்ன்ர அச்சம் நிலவி வருகிறது.

