இந்தியாவின் முக்கிய துறைமுகங்களில் சரக்கு கையாளுதல் புதிய உச்சம் - மத்திய அமைச்சர் சோனோவால்

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய துறைமுகங்கள் கடந்த நிதி ஆண்டில், 8,500 லட்சம் டன்களுக்கும் அதிகமான சரக்குகளைக் கையாண்டுள்ளதாகமத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் தெரிவித்தார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 26, 2025, 05:34 PM IST
  • 8,500 லட்சம் டன்களுக்கும் அதிகமான சரக்குகளைக் கையாண்டுள்ளது
  • கடல்சார் துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
  • இந்தியாவின் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வர்த்தகம் கடல் வழியாகவே

இந்தியாவின் முக்கிய துறைமுகங்களில் சரக்கு கையாளுதல் புதிய உச்சம் - மத்திய அமைச்சர் சோனோவால்

சென்னை, செம்மஞ்சேரியில் உள்ள கடல்சார் பல்கலைக் கழகத்தின், 10வது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலை வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற
துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் மாணவ, மாணவியருக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். உடன் தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா இருந்தார். 

 இந்த நிகழ்வில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால், பட்டமளிப்பு விழா என்பது வெறும் விழா அல்ல. அது கனவுகள், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் உறுதிப்பாட்டின் கொண்டாட்டம். இன்று பட்டம் பெறும் 2,198 பேரும் உங்கள் தேசத்திற்கு, மனிதகுலத்திற்கு, கடல்களுக்கு சேவை செய்யும் பொறுப்பை பெறுகிறீர்கள்.

இந்தியா ஒரு கடல்சார் நாடு, 11,098 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான கடற்கரை, 12 பெரிய துறைமுகங்கள், 200 க்கும் மேற்பட்ட துறைமுகங்கள் மற்றும் வளமான உள்நாட்டு நீர்வழிகள் கொண்டது. நமது செழிப்பும் நமது பாதுகாப்பும் கடல்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய துறைமுகங்கள் கடந்த நிதி ஆண்டில், 8,500 லட்சம் டன்களுக்கும் அதிகமான சரக்குகளைக் கையாண்டுள்ளன. உலகளாவிய சவால்கள் இருந்தபோதிலும் நிலையான வளர்ச்சியை இது காட்டுகின்றன. 

துறைமுக நவீனமயமாக்கல் முதல் கடலோர சமூக மேம்பாடு வரை, 15.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியில், 800க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் வாயிலாக லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்குவரத்தையும் புதுப்பித்துள்ளோம். கங்கை, பிரம்மபுத்திரா தேசிய நீர்வழிகள் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ளன. இந்த வெறும் பல்கலைக்கழகம் மட்டுமல்ல, கற்றலின் கலங்கரை விளக்கம். 

இந்தியாவின் கடல் பயணத்தை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்லும் கேப்டன்கள், நேவிகேட்டர்கள், பொறியாளர்கள், மேலாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களைத் தயார்படுத்தும் நிறுவனம் இது.

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக் கழகம் தேசிய அளவில் முதலிடத்திலும், உலக அளவில், 10வது இடத்திலும் உள்ளது. 2047ம் ஆண்டிற்குள் இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாறுவதை நோக்கி நகர்கிறது.

இதற்காக கடல்சார் துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்தியாவின் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வர்த்தகம் கடல் வழியாகவே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. நீங்கள் உங்கள் பங்கை அர்ப்பணிப்புடன் ஆற்ற வேண்டும் என்றார். 

இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா பேசுகையில்:-

வடமாநிலங்களில் நீர்வழித்தடங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. தென்மாநிலங்களின் ஓடும் பக்கிஹாம் கெனால் நீர்வழித்தடம் பராரம்பரியம் கொண்டது.

ஆந்திரா மாநிலம் காக்கிநாடாவில் தொடங்கி மரக்காணம் வரை 796 கி.மீ. தூரம் பயணிக்கிறது. அதனை சீரமைக்க போக்குவரத்து இயக்கும் திட்டத்தை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் டி.ஆர்.பாலு, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் கொண்டு வந்தார்.

ஆனால், அத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. எனவே, அத்திட்டத்தை மத்திய அமைச்சர் செயல்படுத்தி, 1950 ஆண்டு பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் எப்படி போக்குவரத்துடன் விளங்கியதோ அதேபோல மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார். 

இந்தாண்டு, 2,198 மாணவ, மாணவியர் பட்டம் பெற்றனர். இதில், நான்கு முனைவர் பட்டமும்,  ஆராய்ச்சி வாயிலாக ஒரு முதுகலை பட்டமும் வழங்கப்பட்டது. இவர்களில், 171 பெண்கள் பட்டம் பெற்றனர்.

அடுத்த ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவ மாணவிகளின் பெற்றோர்களையும் பங்கேற்க அனுமதிக்க வேண்டுமென மத்திய அமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.

