கரூரில் 38 பேர் மரணம்: உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

Major Reasons For Karur Rally Stampede: கரூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி தொடர்பான தகவல்கள், கூட்டத்தின் அளவு, நிகழ்வின் நேரம், மற்றும் நிகழ்ந்த அவசர நிலைகள் குறித்த முக்கியமான விவரங்களை பார்ப்போம்.
விஜய் பேரணி கூட்டத்தின் அனுமதி விவரம்:
- கட்சியினர் 10,000 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்ட கூட்டத்திற்காக காவல்துறையிடம் அனுமதியைக் கோரியிருந்தனர்.
- ஆனால், காலை 7 மணி முதல் 30,000 முதல் 35,000 பேர் அந்த இடத்தில் இருந்தனர், இது அனுமதி அளவுக்கு மிக்க அளவு.
- நாமக்கல்லில் இருந்து சுமார் 5,000 கட்சித் தொண்டர்கள் விஜய்யை கரூர் வரை பின்தொடர்ந்து வந்தனர்.
விஜய் பேரணி கூட்டத்தின் நேரம் விவரங்கள்:
- பிரச்சாரத்திற்கு மதியம் 12 மணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது.
- ஆனால், விஜய் மாலை 7 மணிக்குத்தான் அந்த இடத்தை அடைந்தார்.
- இதனால் கூட்டத்தில் இருந்த பலர் சாப்பிடாமல் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர்.
விஜய் பேரணியில் நடந்தது என்ன?
- விஜய் உரையாற்றும் போது சிலர் மயக்கமடைந்தனர்.
- அதிலும், விஜய் உரை நிறுத்தாமல், மயக்கமடைந்தவர்களுக்கு நீர்பாட்டில்களை வீசினார்.
- கூட்டத்திலேயே சிலர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
- மீட்பு பணிக்காக வந்த ஆம்புலன்ஸ்களை விஜய் இரண்டு முறை தனது உரையை நிறுத்தி அனுமதித்தார்.
- ஆம்புலன்ஸ்களை நிறுத்தி உள்ளே யாராவது இருக்கிறார்களா என்று திறந்து பார்த்தனர்.
விஜய் பேரணியில் முக்கிய அம்சம்:
1. கூட்டத்திற்கு அனுமதி அளவு: 10,000 பேர் (அனுமதி அளவு)
2. உண்மையான கூட்ட அளவு: 30,000 - 35,000 பேர்
3. பின்தொடர்ந்த தொண்டர்கள்: 5,000 பேர் (நாமக்கல் முதல் கரூர்)
4. பிரச்சாரம் அனுமதி நேரம்: மதியம் 12 மணி
5. விஜய் வருகை நேரம்: மாலை 7 மணி
6. அவசர நிலைகள்: மயக்கம், உயிரிழப்பு, ஆம்புலன்ஸ்கள் தடைபட்டது
விஜய் பேரணியில் என்ன நடந்தது?
1. அனுமதி அளவை மீறிய கூட்டம்: காவல்துறையின் அனுமதியை மீறி கூட்டம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்தது.
2. தொண்டர்களின் நீண்ட நேர காத்திருப்பும் அதிர்ச்சியும்: கூட்டத்தில் மக்கள் பலர் நீண்ட நேரம் உணவு இல்லாமல் காத்திருந்தனர்.
3. விஜய்யின் உரையின் தொடர்ச்சி: அவசர நிலைகள் ஏற்பட்ட போதிலும், விஜய் உரையை நிறுத்தாமல் பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.
4. மருத்துவ உதவி மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள்: ஆம்புலன்ஸ்களை அனுமதித்து, அவசர நிலைகளை கையாள முயற்சி செய்யப்பட்டிருந்தது.
5. பாதுகாப்பு குறைவுகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள்: கூட்டத்தில் சிலர் உயிரிழந்ததாகவும், இது கூட்டத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் அமைப்புக்கான கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
அனுமதியை மீறிய விஜய் பேரணி:
1. கூட்டத்தின் அளவு அதிகார அனுமதியை முற்றிலும் மீறியது, இது கூட்டத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்கு காரணமாக கவலைக்குரியது.
2. மக்கள் நீண்ட நேரம் உணவு இல்லாமல் காத்திருந்தனர், இது கூட்டம் ஏற்படுத்திய சிரமங்களை காட்டுகிறது.
3. விஜய் பேச்சு இடைநிறுத்தப்படாமையால், அவர் உறுதியான குரல் மற்றும் தலைவர் தன்மையை வெளிப்படுத்தினார்.
4. ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் மீட்பு பணிகள் சரியான முறையில் செயல்பட்டாலும், உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்தது கூட்டத்தின் அபாயகரமான சூழலைத் தெரிவிக்கிறது.
4. இதுவரை 38 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை
கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற இந்த கட்சி கூட்டம், அதிக கூட்டம், அனுமதி மீறல், மற்றும் அவசர நிலைகள் ஆகியவற்றின் மிக முக்கியமான உதாரணமாகும். இது நிகழ்வின் அமைப்பு, பாதுகாப்பு, மற்றும் பணியாளர்களின் நலனுக்கான கவனிப்பில் பல குறைகள் இருந்ததைக் காட்டுகிறது. கூட்டம் நேர்ந்த பல உயிரிழப்புகள் மற்றும் உடல் பாதிப்புக்கள், எதிர்காலத்தில் இத்தகைய கூட்டங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகின்றன.
