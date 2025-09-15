புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனுநீதி நாள் கூட்டத்தில் விஷம் குடித்த விவசாயி

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பெருங்களூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நூருல் ஹலீம். இவருக்கு ஒரு மகன் மற்றும் இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இவரது ஒரே மகனான முஜீபுரஹிமான் வயது 55. இவரது தந்தைநூருல் ஹலீம்தனக்கு சொந்தமான 2 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை விற்று பங்கு தருவதாக தனது மகன் முஜிபு ரஹ்மானிடம் கூறியிருந்தார். அதன்படி அவர் நிலத்தை
இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ததாகவும் மேற்படி விற்பனை செய்ததில் பங்குத்தொகை 85 லட்சம் கொடுக்க வேண்டியதற்கு பதிலாக ரூபாய் 55 லட்சம் மட்டும் கொடுத்ததாகவும் மீதி தொகையினை தர மறுத்துள்ளார்.
இதனை பலமுறை கேட்ட அவரது மகன் இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்திலும்மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் மூன்று முறை மனுக்கொடுத்தும், தபாலில் இரண்டு முறை மனு கொடுத்தும். இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லைடா கூறிய முஜிபு ரகுமான் அவரது தந்தையை விசாரணைக்கு அழைத்தால் விசாரணைக்கு வர மறுப்பதோடு மேற்படி இடத்தினை வாங்கிய அன்பழகன் மற்றும் அவரது சகோதரர் வடிவேல் ஆகியோர்கள் கொலைமிரட்டல் மற்றும் அரசியல் பலம், ஆள் பலம் துணையோடு என்னை மிரட்டுவதாலும், நான் தற்கொலை செய்யும் சூழ்நிலையில் இருப்பதாக மேற்படி மனுவை உடனடியாக விசாரணைக்கு எடுத்து நீதி வழங்க வேண்டும் என முஜிபு ரஹ்மான் தனது புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
பின்னர் மனுவை எடுத்துக்கொண்டு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகம் வந்த அவர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் மனுநீதி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியர் வேறொரு அரசு பணியில் இருந்ததால் இன்றைய தினம் மனுநீதி முகாமில் மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்த மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் திரு. திருமால் அவர்களிடம் மனு கொடுத்துவிட்டு உடனடியாக கையில் வைத்திருந்த Profex super என்ற பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை வாயில்ஊற்றி குடித்து விட்டார். இதனால் அவர் மயங்கி விழுந்தார். பின்னர் அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் புதுக்கோட்டை மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவங்கள் நடைபெற்ற போது புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி அருணா மனுநீதி நாள் முகாமில் இல்லை அவர் மற்றொரு அரசு நிகழ்ச்சிக்காக சென்று இருந்த நிலையில் இச்சம்பவம் நடைபெற்று உள்ளது.
தற்பொழுது விஷம் குடித்த நபருக்குபுதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மனுநீதி நாளில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்திலேயே தனக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை என மனு கொடுத்தவர் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.
