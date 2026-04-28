  • பெரம்பலூர்: மனைவியை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து காரில் கடத்திய கணவன், திகிலூட்டும் சிசிடிவி காட்சி

Perambalur District News: பெரம்பலூரில் பிரிந்து சென்ற மனைவியை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து காரில் கடத்திய கணவன்: சிசிடிவி காட்சியுடன் மகள் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 28, 2026, 04:02 PM IST
  • கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்த மனைவி.
  • மனைவியை கடத்திய கணவன்.
  • திகிலை கிளப்பும் சிசிடிவி காட்சிகள்.

Perambalur District News: பெரம்பலூர் மாவட்டம் ஆலத்தூர் வட்டம் T.களத்தூர் அருகே உள்ள தேனூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பெருமாள்- செல்வராணி தம்பதியினர். கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருமணம் நடைபெற்ற இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்களும் ஒரு மகனும் இருந்தனர். மூத்த மகளுக்கு திருமணமாகி ஆறு மாத கைக்குழந்தை உள்ள நிலையில், பெற்றோர் பிரிந்த அவமானத்தால் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். 

வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வந்த பெருமாள் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சொந்த ஊர் திரும்பிய நிலையில், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கணவரை பிரிந்த செல்வராணி தனது இளைய மகள் கீர்த்தனா மற்றும் மருமகன் மகேஷ் குமாருடன் பெரம்பலூர்-நான்கு ரோடு செல்லும் சாலையில் உள்ள கோல்டன் சிட்டியில், வேளாண்மை துறை விதை அலுவலர் கலியபெருமாள் என்பவரது வீட்டில் வாடகைக்கு வசித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நேற்று இரவு வீட்டில் தனியாக இருந்த செல்வராணியை இரண்டு பேர் வலுக்கட்டாயமாக, தர தரவென இழுத்தும் தூக்கியும் சென்று ஒரு காரில் கடத்தி செல்லும் வீடியோ காட்சி பதிவையும், எனது அம்மாவை காப்பாற்றுங்கள் என ஆடியோ பதிவையும்  வாட்ஸ் அப், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ள அவரது இளைய மகள் கீர்த்தனா எனது தாயின் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகவும், அவரை தனது தந்தை பெருமாள் மற்றும் அவரது நண்பர் இளவரசன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் கடத்தி சென்று விட்டதாகவும் அவரை பாதுகாப்பாக உயிருடன் மீட்டுத் தரும்படியும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அந்த ஆடியோ மற்றும் வீடியோ பதிவை கைப்பற்றியுள்ள பெரம்பலூர் நகர போலீசார் கீர்த்தனாவை காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்து புகார் பெற்று, வழக்குப் பதிந்து கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களையும், கடத்தப்பட்ட செல்வராணியையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். 

பெரம்பலூர் நகரில் பெண்மணி ஒருவரை இரண்டு பேர் சேர்ந்து வலுக்கட்டாயமாக தூக்கிச் சென்று காரில் கடத்தும் வீடியோ காட்சி பதிவு வாட்ஸ் அப் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரம்பலூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

