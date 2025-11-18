ஈரக்குலை நடுங்குது! பெண் துண்டு துண்டாக வெட்டிக் கொலை.. அலறிய தருமபுரி!

Dharmapuri Murder Latest News: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அருகே நடந்த ஒரு கொடூரமான கொலை சம்பவம் நடந்துள்ளது. பல மாதங்களாக நீடித்து வந்த குடும்பத் தகராறால், கணவன் தனது மனைவியை வீட்டிற்குள் கொடூரமாகக் கொன்றுள்ளார். கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மகாலட்சுமி என்பது தெரியவந்துள்ளது.
மனைவியை கொடூரமாக கொன்ற கணவன்
தர்மபுரி மாவட்டம் ஹாரூரைச் சேர்ந்தவர். அவர் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பர்கூர் அருகே உள்ள கோதியழகனூரைச் சேர்ந்த வெங்கடேஷை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த தம்பதியருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தனர். இவர்கள் இரண்டு பேருக்கு அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டு வந்துளளதாக உறவினர்கள் கூறியுள்ளனர். இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு, சண்டையிட்டு வந்துள்ளனர்.
இதனால், பெண் மகாலட்சுமி நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு வீட்டில் இருந்து வெளியேறி, தனது தாய் வீட்ற்கு சென்றிருக்கிறார். சிறிது நாட்கள் தாய் வீட்டில் மகாலட்சுமியை, அவரது கணவர் வெங்கடேஷ் சமாதானப்படுத்த முயற்சித்துள்ளார். ஆனால், மகாலட்சுமி வர மறுத்துள்ளார். இருப்பினும் தொடர்ந்து, மகாலட்சுமியை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்டு வந்துள்ளார். ஒருகட்டத்தில், மகாலட்சுமியின் தாயிடம் மன்னிப்பு கேட்டு, மீண்டும் சண்டையிட மாட்டேன் என உறுதியளித்தார்.
இதனை அடுத்து, மகாலட்சுமி, அவரது கணவர் வெங்கடேசன் மற்றும் அவரது குழந்தைகள், மாமியார் ஆகியோர் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு சென்றனர். திருச்செந்தூர் கோயிலில் தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, மீண்டும் தருமபுரிக்கு அனைவரும் திரும்பினர். வீட்டிற்கு வந்த றிது நேரத்திலேயே தம்பதியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கிருந்த மகாலட்சுமியின் பாட்டி அவர்களை அமைதிப்படுத்த முயன்றார். ஆனால், இருவருக்கும் இடையே சண்டை தீவிரமானது.
துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்ட கை, கால்கள்
அப்போது, மகாலட்சுமியின் வாயில் துணியை திணித்து, அவரை கத்துவதை வெங்கடேசன் தடுக்க முயற்சித்ததாக தெரிகிறது. பின்னர் அவர் ஒரு கத்தியை எடுத்து, அவரது கழுத்தை அறுத்தார். அதோடு நிற்காமல், ஆத்திரத்தில் அவரது கை, கால்களை துண்டு துண்டாக வெட்டிக் கொலை செய்தார். அங்கிருந்த மூதாட்டி பயத்தில் இருந்தார். மேலும், அலறியுள்ளார். மூதாட்டியின் அலறல் சத்தத்தை கேட்ட அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடி வந்தபோது, மகாலட்சுமி ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக கிடந்துள்ளார்.
வெங்கடேசன் அங்கிருந்து இரண்டு குழந்தைகளுடன் தப்பிச் சென்றார். இந்த சம்பவம் குறித்து அரூர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், மகாலட்சுமியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு சென்றனர். குழந்தைகளுடன் தப்பி ஓடிய வெங்கடேஷைக் கண்டுபிடிக்க போலீசார் உடனடியாக சிறப்புக் குழுக்களை அமைத்தனர்.
பல மணி நேர தேடுதலுக்குப் பிறகு, போலீசார் இறுதியாக வெங்கடேஷைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர். இரண்டு குழந்தைகளும் அவருடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தற்போது காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். அவரிடம் கொலைக்காக காரணம் குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் படிக்க: மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் அரசு - உடனே முந்திக்கோங்க
மேலும் படிக்க: சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! சேகர் பாபு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ