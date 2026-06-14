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திருமணத்தில் நடந்த கொலை, நலுங்கு வைக்கும் நிகழ்ச்சியில்: கரூர் குடும்பத்தில் சோகம்

Karur Crime News: குடும்ப நிகழ்ச்சியில் நடந்த கொலை குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது தான்தோன்றி மலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 14, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:27 PM IST
திருமணத்தில் நடந்த கொலை, நலுங்கு வைக்கும் நிகழ்ச்சியில்: கரூர் குடும்பத்தில் சோகம்
Image Credit: Karur Crime news (Photo: Zee Tamil News)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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