/திருமணத்தில் நடந்த கொலை, நலுங்கு வைக்கும் நிகழ்ச்சியில்: கரூர் குடும்பத்தில் சோகம்

Karur Crime News: கரூர் அருகே திருமணத்திற்கு முன் வீட்டில் நலுங்கு வைக்கும் நிகழ்ச்சியில் உறவினர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறு கொலையில் முடிந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குடும்ப நிகழ்ச்சியில் நடந்த இந்த கொலை குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது தான்தோன்றி மலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம் கருப்பம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தனபாலன் (65). இவரது உடன்பிறந்த தம்பி மோகனின் மகள் சினேகாவின் திருமண ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வந்தன. இதனையொட்டி, முகூர்த்தக்கால் ஊன்றுதல் மற்றும் பெண்ணுக்கு நலுங்கு வைக்கும் நிகழ்ச்சி கருப்பம்பாளையத்தில் உள்ள வீட்டில் நடைபெற்றது.
அப்போது, நலுங்கு வைப்பது தொடர்பாக தனபாலனின் மருமகன் கிருஷ்ணன் மற்றும் மோகனின் மாமனார் முருகேசன் ஆகியோருக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. முதலில் தானே நலுங்கு வைப்பதாக கிருஷ்ணன் கூறியதாகவும், அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த முருகேசன், "நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை நான்தான் நலுங்கு வைப்பேன்" என்று கூறியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தின் போது, அருகில் கிடந்த சவுக்கு கட்டையை எடுத்து முருகேசன், தனபாலனின் பின்பக்க மண்டையில் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்து மயங்கி விழுந்த தனபாலனை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், தனபாலன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனை பிணவறையில் வைக்கப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தாந்தோணி மலை காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு முருகேசனை கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.