/வீட்டில் தனியாக இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

Kancheepuram District: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே 30வயது மதிக்கதக்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த நபரை பொதுமக்கள் பிடித்து அடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே உள்ள ஓர் கிராமத்தில் சுமார் 30 வயது மதிக்கத்தக்க மாற்றுத்திறனாளி பெண் தனது தாய் தந்தையுடன் வசித்து வருகிறார். தனது முக்கியமான தினசரி பணிகளுக்கே பிறர் உதவியை நாடி இருக்கும் அப்பெணின் தாய், தந்தை தினமும் மாடுகளை மேய்க்கச் செல்வது வழக்கம். அப்படி அவர்கள் சென்றபோது அதே பகுதியை சார்ந்த நபர் ஒருவர் அவர்களது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். பெண்ணின் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் பாலாகிருஷ்ணன் என்ற அந்த நபருக்கு கஞ்சா பழக்கம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது. அவர் அந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணிடம் தீப்பெட்டி கேட்பது போல் உள்ளே சென்று அவரிடம் பேச முயற்சியுள்ளார்.
அப்போது, வீட்டில் தாய், தந்தை இல்லாததை அறிந்து கொண்ட பாலாகிருஷ்ணன் மாற்றுத்திறனாளி பெண் என்று கூட பாராமல் அவர் வாயை மூடி கொடூரமாக பாலியல் வன்புணர்வு செய்து அங்கிருந்து சென்றுள்ளான். பின்னர், வீட்டிற்கு வந்த தாய் மற்றும் தனது அண்ணன்களிடம் அந்த பெண் நடந்த சம்பவம் பற்றி தெரிவித்துள்ளார். உடனடியாக அந்த நபரை பிடித்த பெண்ணின் குடும்பத்தார் அவரை அடித்துள்ளனர்.
இதுக்குறித்து அறிந்த பொதுமக்களும் பெண்ணின் குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து தர்ம அடி கொடுத்தனர். அதன் பிறகு காவல் உதவி எண்ணான 100க்கு அழைத்து நடந்த சம்பம் பற்றி தெரிவித்துள்ளனர். காவல்துறையிடம் ஊர் மக்களுடன் இணைந்து பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணும் தகவல் கொடுத்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வாலாஜாபாத் காவல் துறையினர் பாலகிருஷ்ணனை கைது செய்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வீட்டின் அருகில் உள்ள பொதுமக்களும், தாங்களும் பெண் பிள்ளைகளுடன் வசித்து வருவதால் தங்களுக்கும் அந்த நபரால் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால், குற்றவாளி வெளியே வராது வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் எனவும் போலீசாரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
எழுந்து கூட நடக்க முடியாத நிலையில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு நடந்த பாலியல் வன்புணர்வு சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அச்சத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்பட்டுள்ளது. பெண்களுக்கு எதிரான இந்த குற்றச்செயல்கள், ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறவில்லை என்பது போல, நிற்காமல், குறையாமல் அதிகரித்துக்கொண்டேதான் இருக்கின்றன.
இப்படிப்பட்ட கொடுமைகளை செய்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை அளிப்பதே இதற்கான ஒரே தீர்வாக இருக்கக்கூடும். இன்று ஒரு குற்றவாளிக்கு அளிக்கப்படும் கடுமையான தண்டனை நாளை குற்றம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு அச்சத்தை அளிக்க வேண்டும். பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு 'சிங்கப் பெண்' படை அமைக்கப்பட்டது நல்ல விஷயம்தான். ஆனால், வீட்டுக்கு வீடு சிங்கம் காவல் காக்க முடியாது. தண்டனைகள் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும். நடவடிக்கை எடுக்குமா அரசு?