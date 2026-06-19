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வீட்டில் தனியாக இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

Kanchipuram District: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே பகீர் சம்பவம். மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணிற்கு நடந்த பாலியல் வன்கொடுமை. பக்கத்து வீட்டு நபரை கைது செய்த காவல்துறை.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 19, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:29 PM IST
வீட்டில் தனியாக இருந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
Image Credit: Man sexually assaults Disabled Woman in Kanchipuram (Photo: Zee Tamil News)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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