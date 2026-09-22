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பெண் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைப்பு.. இளைஞரை சுட்டுபிடித்த போலீஸ் - பொன்னேரியில் ஷாக்!

Tiruvallur Crime News: பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் பெண்ணை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த இளைஞரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப்பிடித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 22, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:44 PM IST
பெண் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைப்பு.. இளைஞரை சுட்டுபிடித்த போலீஸ் - பொன்னேரியில் ஷாக்!
Image Credit: Tiruvallur Crime News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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பெண் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைப்பு.. இளைஞரை சுட்டுபிடித்த போலீஸ் - பொன்னேரியில் ஷாக்
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