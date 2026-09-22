/பெண் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைப்பு.. இளைஞரை சுட்டுபிடித்த போலீஸ் - பொன்னேரியில் ஷாக்!

Tiruvallur Crime News: தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சந்தித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் தற்காலிக பணியில் இருந்தவர் ராஜேஸ்வரி (35). செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை மாலையில் ராஜேஸ்வரி மீது பெட்ரோல் ஊற்றி மர்ம நபர் ஒருவர் தீ வைத்துள்ளார். இதனால், பெண் ராஜேஸ்வரி பலத்த காயம் அடைந்துள்ளனர். 50 சதவீதத்துக்கு மேல் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. சிகிச்சைக்காக சென்னையில் உள்ள கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனயில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பெண் ராஜேஸ்வரியை பெட்ரோல் ஊற்றி ஏரித்த 35 வயதான பிரகாஷ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். இதனை அடுத்து, பிரகாஷைத் தேடுவதற்காக பொன்னேரி ஆய்வாளர் சிவகுமார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை குழு அமைக்கப்பட்டது. பெட்ரோல் ஊற்றி கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த பிரகாஷ், பெருஞ்சேரி மயான பூமி அருகே பதுங்கியிருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து பொன்னேரி காவல் ஆய்வாளர் சிவக்குமார் தலைமையில், உதவி ஆய்வாளர் தமிழரசன் உள்ளிட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பிரகாஷை பிடிக்க முயன்றனர்.
அப்போது போலீசாரிடம் இருந்து தப்ப முயன்ற பிரகாஷ், மறைத்து வைத்திருந்த பட்டாக்கத்தியால் உதவி ஆய்வாளர் தமிழரசனை வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் உதவி ஆய்வாளர் தமிழரசனின் இடது கையில் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து தற்காப்புக்காக பொன்னேரி காவல் ஆய்வாளர் சிவக்குமார் துப்பாக்கியால் பிரகாஷின் காலில் சுட்டு பிடித்து கைது செய்துள்ளனர்.
துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்த பிரகாஷ் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். கத்தியால் வெட்டப்பட்ட உதவி ஆய்வாளர் தமிழரசனும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். முன்னதாக, ராஜேஸ்வரி தொடர்ந்து பணிக்கு வரும்போது அவரிடம் பணம் கேட்டு பிரகாஷ் மிரட்டி வந்ததாக போலீசார் தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாகவும் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 85% தீக்காயங்களுடன் ராஜேஸ்வரி தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.