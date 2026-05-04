தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Manachanallur Election Result 2026 : மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சி வாரியான முழு விவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 05:57 AM IST
  • மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி முடிவுகள்
  • வெற்றி பெறப்போவது யார்?
  • மண்ணச்சநல்லூர் வேட்பாளர் பட்டியல் விவரம்

Manachanallur Election Result 2026 : திருச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மண்ணச்சநல்லூர் (Manachanallur), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 144-வது தொகுதியாகும். அரிசி ஆலைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற இத்தொகுதி, மாவட்டத்தின் முக்கியத் தொழில் மற்றும் விவசாய மையமாகத் திகழ்கிறது. பெரம்பலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இத்தொகுதி, அரசியல் ரீதியாக மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று எண்ணப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

மண்ணச்சநல்லூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): எஸ். கதிரவன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அதிமுக (AIADMK): ஆர். வி. பரதன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஆர். தேன்மொழி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி. சரவணன்

மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,36,500

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,15,420

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,21,072

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 08

மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதியில் 82.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது கடந்த தேர்தலை விட (80.12%) சற்று அதிகமாகும்.

மண்ணச்சநல்லூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ். கதிரவன் (திமுக) - 1,16,334 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எம். பரஞ்சோதி (அதிமுக) - 56,716 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: டாக்டர் வி. கிருஷ்ணசாமி - 14,443 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: ஆர். சாம்சன் - 1,996 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 59,618 வாக்குகள்

மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் மண்ணச்சநல்லூர் தொகுதியில் 80.12% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

