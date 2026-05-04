தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மானாமதுரை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மானாமதுரை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தனித்தொகுதி, மானாமதுரை ஆகும். இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 187வது தொகுதியாகும். மானாமதுரை, இளையான்குடி, திருப்புவனம் பேரூராட்சிகளை கொண்டதாகும். வைகை நதி இத்தொகுதியின் ஊடாகப் பாய்கிறது. பட்டியிலனத்தவர், முக்குலத்தோர், யாதவர் உள்ளிட்டோர் கணிசமான அளவில் உள்ளனர்.
மானாமதுரை (தனி) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) மானாமதுரை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மானாமதுரை (தனி) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): தமிழரசி (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
பாஜக (BJP): பாலகணபதி (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சண்முகபிரியா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): இளங்கோவன்
மானாமதுரை (தனி) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,27,349
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,32,026
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 7
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,59,382
மானாமதுரை (தனி) தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 79.29% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 6% அதிகம்).
மானாமதுரை (தனி) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: தமிழரசி (திமுக) - 89,364 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: நாகராஜன் (அதிமுக) - 75,273 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சண்முகபிரியா - 23,228 வாக்குகள்
மானாமதுரை (தனி) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மானாமதுரை தொகுதியில் 73.04% வாக்குகள் பதிவாகின.
