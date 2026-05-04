தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மணப்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Manapparai Election Result 2026 : மணப்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 05:34 AM IST
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
திருச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மணப்பாறை (Manapparai), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 138-வது தொகுதியாகும். மணப்பாறை மற்றும் மருங்காபுரி தாலுகாக்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, முறுக்கு உற்பத்தி மற்றும் கால்நடைச் சந்தைக்குப் பெயர் பெற்றது. கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இத்தொகுதி, விவசாயத்தைச் சார்ந்த மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் கொண்டுள்ளது.

மணப்பாறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மணப்பாறை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

மனிதநேய மக்கள் கட்சி (திமுக கூட்டணி): ப. அப்துல் சமது (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அதிமுக: பி.எல். விஜயகுமார்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அருணகிரி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர். கதிரவன்

மணப்பாறை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,66,019

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,31,655
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,34,360

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 04

மணப்பாறை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் மணப்பாறை தொகுதியில் வரலாறு காணாத வகையில் 88.81% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை (76.54%) விட மிக அதிகமாகும். குறிப்பாகப் பெண்கள் அதிக அளவில் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

மணப்பாறை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ப. அப்துல் சமது (மமக - திமுக கூட்டணி) - 98,077 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஆர். சந்திரசேகர் (அதிமுக) - 85,834 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ப. கனிமொழி - 19,450 வாக்குகள்

தேமுதிக: பி. கிருஷ்ணகோபால் - 10,719 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 12,243 வாக்குகள்

மணப்பாறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் மணப்பாறை தொகுதியில் 76.54% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

