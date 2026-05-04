தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மணப்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மணப்பாறை (Manapparai), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 138-வது தொகுதியாகும். மணப்பாறை மற்றும் மருங்காபுரி தாலுகாக்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, முறுக்கு உற்பத்தி மற்றும் கால்நடைச் சந்தைக்குப் பெயர் பெற்றது. கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இத்தொகுதி, விவசாயத்தைச் சார்ந்த மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் கொண்டுள்ளது.
மணப்பாறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
மணப்பாறை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
மனிதநேய மக்கள் கட்சி (திமுக கூட்டணி): ப. அப்துல் சமது (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அதிமுக: பி.எல். விஜயகுமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அருணகிரி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர். கதிரவன்
மணப்பாறை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,66,019
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,31,655
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,34,360
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 04
மணப்பாறை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் மணப்பாறை தொகுதியில் வரலாறு காணாத வகையில் 88.81% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை (76.54%) விட மிக அதிகமாகும். குறிப்பாகப் பெண்கள் அதிக அளவில் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
மணப்பாறை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ப. அப்துல் சமது (மமக - திமுக கூட்டணி) - 98,077 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆர். சந்திரசேகர் (அதிமுக) - 85,834 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ப. கனிமொழி - 19,450 வாக்குகள்
தேமுதிக: பி. கிருஷ்ணகோபால் - 10,719 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 12,243 வாக்குகள்
மணப்பாறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் மணப்பாறை தொகுதியில் 76.54% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
