/காங்கிரஸில் முக்கிய அறிவிப்புகள் நாளை வெளியாகும்... மாணிக்கம் தாக்கூர்

Chennai Latest News Updates : சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தமிழக காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் முன்னணி அமைப்புகள் மற்றும் துறை தலைவர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (ஜூலை 5) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியின் பல்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள துறைகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பேசியதாவது, "அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடையில் மோசடி நடந்துள்ளது. எப்படி எல்லாம் கோயில்களை வைத்து கொள்ளை அடிக்கலாம் என ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உதாரணம் கொண்ட மோசடி நடந்துள்ளது.
7 கோடி ரூபாய் மேல் மோசடி நடந்துள்ளது. ராமர் அவர்களுக்கே பாஜகவினர் அல்வா கொடுத்துள்ளனர். அந்த கோயிலை திறந்து வைத்த பிரதமர் மோடி இதுவரை வாய் திறக்கவில்லை. எந்த பாஜகவினரும் அது பற்றி வாய் திறக்கவில்லை, ராமர் கோயிலில் ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட ஊழல் நடந்துள்ளது.
எல்லா பாஜகவினரும் மௌன விரதத்தில் உள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் அரசாங்கத்திடம் ஏன் கோயில் இருக்க வேண்டும் என பாஜக கேட்கிறது. தனியார் இடம் உள்ள கோயில்களை கொண்டுதான் பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் வண்டி ஓட்டி வந்தனர்.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை கீழ் கோயில் இருந்ததால் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் தகவல் கேட்கலாம், சட்டமன்றத்தில் அதுகுறித்து கேள்வி கேட்கலாம். ஆனால் ராமர் கோயில் தனியார் இடத்தில் உள்ளது என அதில் RTI மூலம் தகவல் பெற முடியாது. தினமும் 16 லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை அடித்து உள்ளனர். தமிழக பாஜக பிரச்சாரம் போலி என தெரிகிறது. ராமர் கோயில் விஷயத்தில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என நாங்கள் கேட்டு உள்ளோம்.
நயினார் நாகேந்திரனுக்கு கோபம் உள்ளது. நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றாக ஆனதால் அவர் அப்படி பேசுகிறார். மேலும், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரை களங்கப்படுத்த வேண்டும் என அவர் தொடர்ந்து அப்படி பேசி வருகிறார். உயர்கல்வித்துறையில் ஆர்எஸ்எஸ் ஊடுருவ முயற்சி செய்து வருகிறது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழுக் கூட்டம் நாளை (ஜூலை 6) நடைபெற உள்ளது. அதில் முக்கிய அறிவிப்புக்கள் வெளியாக உள்ளது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் மற்ற கேள்விகளை அடுக்கினர். ஆனால், அதற்கு பதலளிக்க மறுத்த அவர், மற்ற கேள்விகள் வேண்டாம் என்றார். மேலும், இது ராமர் கோயில்களில் கொள்ளை அடித்து உள்ளனர், அதை பற்றிய செய்தியாளர் சந்திப்பாக இருக்கும் எனவும் நாளை செயற்குழு கூட்டம் முடிந்த பின்னர் பேசுகிறேன் எனவும் தெரிவித்தார்.
அதேபோல், தமிழ்நாட்டுக்கு பொறுப்பு ஆளுநராக உள்ள "ஆளுநர் பாஜகவின் ஏஜெண்டாக செயல்படுகிறார், ஆளுநர் அலுவலகம் பெயரை கமலாலயம் என மாற்றிவிடலாம். டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்தித்த வந்த பிறகு ஆளுநரின் போக்கு மாறி உள்ளது. அமித்ஷா என்ன சொல்லி அனுப்பினார் என தெரியவில்லை.
ஒரு வேலை அமித்ஷா சொன்ன வேலையை ஆளுநர் செய்ய தொடங்கிவிட்டாரா என தெரியவில்லை. பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விட ஒரு படி மேலே சென்று விட்டார் ஆளுநர். இரண்டு மாநிலத்திற்கு ஆளுநராக உள்ளவர். ஒரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு மாறியும் கேரளாவில் ஒரு மாறியும் நடத்து வருகிறார்.
மக்கள் பிரச்சனைகளை என்னிடம் எடுத்து வாருங்கள் என ஆளுநர் தமிழ்நாட்டில் பேசி உள்ளார். ஆனால் ஆளுநர் கேரளாவில் இப்படி பேச முடியுமா...? பாஜகவில் யாரும் இல்லை, இப்போது அதனால் ஆளுநர் பாஜகவினர் போல் செயல்படுகிறார்.
தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவர்களுக்கு மரியாதையாக செல்கிறேன். ஆளுநருக்கு வக்காலத்து வாங்க வேண்டாம், எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை. எனவே அவருக்கு நாங்கள் சொல்வது, நீங்கள் ஆளுநராக இருந்த போது எப்படி இருந்தீர்கள்?, இப்போது உள்ள ஆளுநர் எப்படி உள்ளார்? என நீங்களே பாருங்கள்" என்றார்.
திமுக முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் எழிலரசன் வரலாறு தெரித்து காங்கிரஸ் பற்றி பேச வேண்டும். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை VBG RAM G என மாற்றினார்கள். இதில் ஏற்கனவே இருந்த மத்திய அரசின் 90 சதவீத பங்கு 60 சதவீதமாகவும், மாநில அரசின் 10 சதவீத பங்கு 40% உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.
ராகுல் காந்தி பிரதமரானால் இத்திட்டத்தின் பெயர் மீண்டும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் என்று மாற்றப்படும். ஏற்கனவே இருந்தது போல மத்திய அரசு 90 சதவீதமும் மாநில அரசு 10% நிதி பகிர்வு அளிக்கும்" என்றார்.
மத்திய அரசின் PM SHRI திட்டத்தை எதிர்த்து காங்கிரஸ் குரல் கொடுக்குமா என்ற கேள்விக்கு, "நிச்சயமாக காங்கிரஸ் கட்சி அதனை எதிர்க்கும், பாஜகவை நெஞ்சுக்கு நேராக எதிர்க்கக்கூடிய ஒரே கட்சி காங்கிரஸ் தான். பாஜக - ஆர்எஸ்எஸ் செய்யும் தவறுகளை காங்கிரஸ் சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டே இருக்கும், தொடர்ந்து போராடும்" என தெரிவித்தார்.