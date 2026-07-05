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காங்கிரஸில் முக்கிய அறிவிப்புகள் நாளை வெளியாகும்... மாணிக்கம் தாக்கூர்

Chennai Latest News Updates : தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழுக் கூட்டம் நாளை (ஜூலை 6) நடைபெற உள்ளது. அதில் முக்கிய அறிவிப்புக்கள் வெளியாக உள்ளது என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 05, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:09 PM IST
காங்கிரஸில் முக்கிய அறிவிப்புகள் நாளை வெளியாகும்... மாணிக்கம் தாக்கூர்
Image Credit: Image Credit : Manickam Tagore | Image Source : X/@manickamtagoreSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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