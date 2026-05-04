தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Mannargudi election result 2026 : மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 07:34 AM IST
Mannargudi election result 2026 : திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மன்னார்குடி (Mannargudi), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 167-வது தொகுதியாகும். "தட்சிண துவாரகை" என்று அழைக்கப்படும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ராஜகோபாலசுவாமி கோவில் மற்றும் மிகப்பெரிய குளங்களான ஹரித்ரா நதி ஆகியவற்றால் இத்தொகுதி புகழ்பெற்றது. விவசாயம் மற்றும் வணிகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இத்தொகுதி, அரசியல் ரீதியாகவும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.

மன்னார்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மன்னார்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக: டி.ஆர்.பி. ராஜா (தற்போதைய அமைச்சர் & எம்.எல்.ஏ)

அமமுக (அதிமுக கூட்டணி) - காமராஜ்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராஜாராம்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பாரதி செல்வன்

மன்னார்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,56,410 
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,25,820 
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,580

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 10

மன்னார்குடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் மன்னார்குடி தொகுதியில் 81.74% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை (77.51%) விட சுமார் 4% உயர்வாகும். அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், இளைஞர்கள் அதிக அளவில் வாக்களித்தனர்.

மன்னார்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: டி.ஆர்.பி. ராஜா (திமுக) – 87,172 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: சிவ. ராஜமாணிக்கம் (அதிமுக) – 49,779 வாக்குகள்

அமமுக: எஸ். காமராஜ் – 40,481 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ர. அரவிந்தன் – 10,438 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 37,393 வாக்குகள்

மன்னார்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் மன்னார்குடி தொகுதியில் 77.51% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருவாரூர் மாவட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

திருத்துறைப்பூண்டி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவாரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

நன்னிலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

