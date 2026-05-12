/தூய சக்தி இல்லை.. துர்நாற்றம்.. விஜய்யை சாடிய டிடிவி தினகரன்!

TTV Dhinakaran On CM Vijay: மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை வாங்க முடியும் என்ற எண்ணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படத் தொடங்கியிருக்கும் தூய சக்திகள், அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மாற்றமல்ல யாராலும் சகிக்கவே முடியாத துர்நாற்றம் என்று டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
TTV Dhinakaran On CM Vijay: அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் நீக்கியுள்ளார். சட்டசபையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவாக காமராஜ் இன்று (மே 12) பேசினார். சபாநாயகர் ஜே.சி. பிரபாகருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவாகவும், முதல்வர் விஜய்யை புகழ்ந்தும் பேசினார். இதனால், அவரை டிடிவி தினகரன் கட்சியில் இருந்து நீக்கம் செய்துள்ளார். இதனை தொடர்ந்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் டிடிவி தினகரன் தவெகவை விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், ”குதிரை பேரத்தின் மூலம் ஈர்க்கப்பட்ட மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் - தூய சக்தி என தங்களை தம்பட்டம் அடித்துக்கொள்பவர்கள் தமிழக அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மாற்றம் அல்ல சகிக்கவே முடியாத துர்நாற்றம். கட்சியின் நிலைப்பாட்டினை மீறி இன்று சட்டமன்றத்தில் தன்னிச்சையாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்குத் தனது ஆதரவைத் தெரிவித்த ஒரே காரணத்திற்காக மட்டுமே மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு S. காமராஜ் அவர்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டாரே தவிர, சட்டமன்றத்தில் யாரையோ புகழ் பாடியதற்காக நீக்கப்பட்டார் என திசை திருப்ப முயற்சிப்பது கண்டனத்திற்குரியது.
கடந்த 8 ஆம் தேதியன்று அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் புதுச்சேரி தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த திரு S.காமராஜ் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத அதே நேரத்தில், தவெகவுக்கு ஆதரவாக திரு காமராஜ் அவர்கள் கையெழுத்திட்டதாக இன்றைய முதல்வர் திரு விஜய் அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களிடம் கடிதம் சமர்பித்ததாக தகவல் வெளியானது.
அதனையடுத்து மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களுடனான சந்திப்பின் போது திரு S.காமராஜ் அவர்கள் தவெகவினர் கொடுத்த கடிதம் போலி என கடிதம் மூலம் ஆளுநர் அவர்களிடமே தெரிவித்திருந்தாலும், என்னுடைய செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது நான் எழுப்பிய குதிரை பேர சந்தேகம், இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வின் மூலம் நிரூபணமாகியுள்ளது.
தான் சார்ந்திருக்கும் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் அயராத உழைப்பால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரை குதிரை பேர அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மக்கள் தீர்ப்பையும், ஜனநாயக மாண்பையும் அவமதிப்பதாகவே பார்க்க வேண்டியுள்ளது.
எனவே, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை வாங்க முடியும் என்ற எண்ணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படத் தொடங்கியிருக்கும் தூய சக்திகள், அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருப்பது மாற்றமல்ல யாராலும் சகிக்கவே முடியாத துர்நாற்றம் என்பதை இந்நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அதிமுக கூட்டணியில் குக்கர் சின்னத்தில் அமமுக சாப்பில் மன்னார்குடி தொகுதியில் எஸ். காமராஜ் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். எஸ். காமராஜ், டி.ஆர்.பி.ராஜாவை தோற்கடித்தார். இதனால், அரயில் வட்டாரத்தில் அனைவரின் கவனம் அவர் பக்கம் திரும்பியது. இந்த நிலையில், காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவு கடிதம் கொடுப்பது போன்று வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதனை அடுத்து, காமராஜ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தார். குதிரை பேரம் நடைபெறுவதாக குற்றஞ்சாட்டினார். இதுதொடர்பாக காமராஜ், டிடிவி தினகரன் கூறுகையில், காமராஜ் கொடுத்ததாக போலி கடித்தை தவெக கொடுத்துள்ளது. அந்த வீடியோ ஏஐயாக இருக்கலாம் என்று கூறினார் டிடிவி தினகரன். மேலும், நான் தவெகவுக்கு ஆதரவு கடிதம் கொடுக்கவில்லை என்று காமராஜ் கூறினார். இந்த நிலையில், சட்டசபையில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்ற காமராஜ், தவெக ஆதரவாக பேசியதால் கட்சியில் அடிப்படை பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.