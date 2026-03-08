Vijay: மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! பெண்களுக்காக விஜய்யின் 5 முத்தான திட்டங்கள்!

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக களமிறங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த தேர்தலில் மாற்று சக்தியாக உருவாகியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெண்களுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. இன்று மகளிர் தினத்தை ஒட்டி நேற்று சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு பெண்களுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவித்தார். பெண்களின் முன்னேற்றம் மட்டுமே நாட்டின் உண்மையான வளர்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்று கூறி இந்த திட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளார் விஜய். மகளிர் தின கொண்டாட்டமாக வெளியிட்டப்பட்டுள்ள இந்த தேர்தல் அறிக்கைகள் பெண்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்று வருகிறது.
விஜய் அறிவித்துள்ள முக்கிய வாக்குறுதிகள்
தமிழகத்தில் உள்ள 60 வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து குடும்ப தலைவிகளுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூபாய் 2500 உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்று விஜய் அறிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே திமுக மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை வழங்கி வரும் நிலையில் விஜய் தான் வெற்றி பெற்றால் 2500 ரூபாய் தருவேன் என்று தெரிவித்துள்ளார். இது ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ஒவ்வொரு மாதமும் விண்ணை தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில் விஜய் தனது தேர்தல் அறிக்கையில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு வருடத்திற்கு ஆறு சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். இது இல்லத்தரசிகள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது
இளம் பெண்களின் திருமண உதவிக்காக அண்ணன் சீர் என்ற புதிய திட்டத்தையும் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இந்த திட்டத்தின் கீழ் திருமணம் ஆகும் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் ஒரு சவரன் தங்க நாணயமும், தரமான பட்டுப்புடவையும் சீர்வரிசையாக வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் தாய் மாமன் திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்தில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு தங்க மோதிரம் மற்றும் குழந்தைகளை பராமரிக்க தேவையான அனைத்து பொருட்களும் தரமான முறையில் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஜீரோ டாலரென்ஸ் என்பதே எங்கள் கட்சியின் கொள்கை என்று விஜய் தெரிவித்துள்ளார். பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக ராணி வேலுநாச்சியார் படைகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் பெண்கள் தின விழாவில் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க பாடி கேமிராக்கள் பொருத்தப்பட்ட சிறப்பு பாதுகாப்பு படைகள் உருவாக்கப்படும் என்றும், அதேபோல ஒவ்வொரு ஆட்டோ மற்றும் கார்களிலும் பானிக் பட்டங்கள் பொருத்தப்பட்டு அவசர காலங்களில் பெண்கள் அந்த பட்டனை அமுக்கினால் அடுத்த 10 நிமிடங்களில் சம்பவ இடத்திற்கு காவல்துறையும் வருவார்கள்.
காமராஜர் கல்வி உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் மாணவிகள் இடைநிற்றலை தடுக்கும் வகையில் ஆண்டுக்கு ரூபாய் 15 ஆயிரம் நிதி வழங்கப்படும் என்றும் விஜய் அறிவித்துள்ளார். மேலும் சிங்கப்பெண்கள் திட்டத்தின் மூலம் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு 5 லட்சம் வரை வட்டி இல்லா கடன் வழங்கப்படும் என்றும் விஜய் அறிவித்துள்ளார். அதேபோல அனைத்து பொது இடங்களிலும் தரமான சானிடரி நாப்கின்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது பெண்களுக்கு குறிப்பிட்ட சில பேருந்துகளில் மட்டுமே இலவசமாக பயணம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற திட்டம் இருந்து வரும் நிலையில், எந்த ஒரு பேருந்திலும் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்றும் விஜய் தனது தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
30 சதவீத ஸ்டாலின் வரி
இவ்வளவு இலவச திட்டங்களை அறிவிக்கிறீர்களே, மாநில அரசு ஏற்கனவே கடுமையான கடன் சுமையில் இருக்கும்போது இதற்கான நிதி எங்கிருந்து வரும்? என்ற கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலும் அளித்துள்ளார் விஜய். தமிழகத்தில் பணத்திற்கு எந்த பஞ்சமும் இல்லை; ஊழல் தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. தற்போதுள்ள அரசு பொதுமக்களின் பணத்தை பெரிய அளவில் ஊழல் செய்கின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டையும் வைத்துள்ளார். இந்த ஊழலை நாம் ஒழித்துக்கட்டினால், எல்லாமே சரியாக நடக்கும் என திமுகவை மிக கடுமையாக விமர்சித்தார்.
