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"என்ன CM Sir.. மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா?" - முதல்வர் விஜய்யை வெளுத்து வாங்கிய திமுக!

தவெக மற்றும் தமிழக அரசு மீதான விமர்சனங்களுக்காக யூடியூப்பர் மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்டதற்கு, முதல்வர் விஜய்யை நோக்கி திமுக மற்றும் பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:44 PM IST
"என்ன CM Sir.. மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா?" - முதல்வர் விஜய்யை வெளுத்து வாங்கிய திமுக!
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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"என்ன CM Sir.. மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா?" முதல்வர் விஜய்யை வெளுத்து வாங்கிய திமுக
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