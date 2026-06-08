/"என்ன CM Sir.. மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா?" - முதல்வர் விஜய்யை வெளுத்து வாங்கிய திமுக!

பிரபல யூடியூப்பர் மாரிதாஸ் காவல்துறையால் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பம் அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பலரையும் கேள்வி எழுப்ப செய்திருக்கிறது. அதாவது, தமிழகத்தில் நடக்கும் கொலை, கொள்ளைக்கு எதிராக செயல்படாமல் தவெக மற்றும் தமிழக அரசு செய்யும் தவறுகளை எடுத்துக் கூறினால் கைது செய்யவதா என கேள்வி எழுகிறது.
அந்த வகையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்-க்கு எதிராக அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறது திமுக. ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்திலேயே இப்படி அடக்குமுறைகளை அவிழ்த்து விடும் இவர்கள் போகப் போக இன்னும் என்னவெல்லாம் செய்யக் காத்திருக்கிறார்களோ? என கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் கண்டன பதிவில், அவதூறுகள், ஆபாசப் பதிவுகள், பொய்ச் செய்திகள் பரப்புவோர் மீது புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
பட்டப்பகலில் நட்டநடு வீதியில் ஓட ஓட விரட்டிப் படுகொலைகள் நடக்கின்றன. அவற்றைத் தடுக்கவும் துப்பில்லை, வக்கில்லை.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டினால் மக்கள் நள்ளிரவு முழுவதும் சாலையில் அமர்ந்து போராடினால் கேட்க நாதியில்லை.
ஆனால், இவர்களின் ஊழல்களையும் உண்மை முகங்களையும் வெளிக்கொணர்ந்து பதிவிட்டால் அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். விமர்சனத்தை முடக்குவதில் மட்டும்தான் இந்த அரசு proactive-ஆகச் செயல்படும் போல.
இது பாசிசமா, இல்லை பாயாசமா? ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்திலேயே இப்படி அடக்குமுறைகளை அவிழ்த்து விடும் இவர்கள் போகப் போக இன்னும் என்னவெல்லாம் செய்யக் காத்திருக்கிறார்களோ?
என்ன CM Sir, உங்களை எதிர்த்தால் இதுதான் கதி என மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா? என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், தவெகவின் “ரீல்ஸ் மாடல்” அரசின் ரியல் முகத்தை மக்களுக்கு விளக்கிக் கூறிய ஒரே காரணத்திற்காக சமூக ஊடகவியலாளர் திரு. மாரிதாஸ் அவர்களை தடாலடியாக கைது செய்திருக்கும் முதல்வர் திரு. ஜோசப் விஜய் அவர்களின் அராஜகம் கடும் கண்டனத்திற்குரியது. தங்கள் நிர்வாகத்தின் மீதான சாதாரண விமர்சனங்களைக் கூட பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் இப்படி அடக்குமுறையைக் கட்டவிழ்த்து விடுவது தான் தவெக முன்மொழிந்த மாற்று அரசியலா?
ஆட்சி மாறினாலும் அவலங்கள் மாறவில்லை என்பதை போல, திமுகவிற்கு மாற்று சக்தி என்று கூறி மக்கள் மனதைக் கலைத்து ஆட்சிக்கு வந்து விட்டு, பொதுமக்களின் ஜனநாயகக் குரல்வளையை நெறிப்பதில் திமுகவை விட தவெக அசுர வேகத்தில் செயல்படுவது வெட்கக்கேடானது. எனவே, கைது செய்யப்பட்ட திரு. மாரிதாஸ் அவர்களை அரசு உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும்!
திமுகவைப் போலவே காவல்துறையை தங்கள் கைக்கூலிகளாகப் பயன்படுத்தி, பொதுமக்களின் கருத்து சுதந்திரத்தை அபகரிக்க தவெக அரசு முயல்வதை ஒருபோதும் அனுமதிக்காது! என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.