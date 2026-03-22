திருப்பதிக்கு இணையான கூட்டம்! திருவண்ணாமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்

உலகப் புகழ்பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுமார் 6மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். குறிப்பாக சாமி தரிசனம் செய்ய வெளிமாநில பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரிப்பு இருந்தது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 22, 2026, 06:05 PM IST
திருவண்ணாமலை: உலகப் புகழ்பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுமார் 6மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். குறிப்பாக சாமி தரிசனம் செய்ய வெளிமாநில பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரிப்பு இருந்தது.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருப்பதிக்கு இணையாக சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வந்தனர்.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் அதிகாலை 4.30 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது. அதேபோன்று அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலின் இரண்டாம் பிரகாரத்தில் அமைந்துள்ள பெரிய நாயகருக்கு சிவாச்சாரியர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாரதனை நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் நேற்று இரவு முதல் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, தெலுங்கானா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தந்திருந்தனர்.

இன்று காலை முதலே பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தற்போது சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். ராஜகோபுரம் வழியாக இலவச தரிசனத்திற்கு வரக்கூடிய பக்தர்கள் இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு 5முதல் 6மணி நேரம்வரை காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அதேபோல் 50 ரூபாய் தரிசன கட்டணத்தில் அம்மனி அம்மன் கோபுரம் வழியாக வரக்கூடிய பக்தர்கள் 5 மணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் வருகின்ற பக்தர்களின் வசதிக்காக குடிதண்ணீர், நீர்மோர் உள்ளிட்ட பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து வருகின்றனர்.

சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு திருமஞ்சனம் கோபுரம் வழியாக வெளியே செல்லும் பக்தர்கள் 14 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட மலையே சிவனாக எண்ணி அஷ்ட லிங்கங்களையும் வழிபட்டு கிரிவலம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அருணாசலம் கோவில் தரிசன நேரம்

காலை 5:00 மணி கோயில் திறப்பு மற்றும் அதிகாலை தரிசனம்
காலை 5:00 - மதியம் 12:00 மணி காலை தரிசனம்
மதியம் 12:00 - 5:00 மணி கோயில் இடைவேளை / பராமரிப்பு
மாலை 5:00 - 9:30 மணி மாலை தரிசனம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள்

அருணாசலம் கோவில் தரிசன டிக்கெட் மற்றும் கட்டணம்

பொது தரிசனம் (General Darshan) - இலவசம்
சிறப்பு நுழைவு தரிசனம் (Special Entry Darshan) - ரூபாய் 50
விரைவுப் பாதை தரிசனம் (Fast Track Darshan) - ரூபாய் 100
விஐபி தரிசனம் (VIP Darshan) - ரூபாய் 200
வெள்ளித் தரிசனம் (Silver Darshan) - ரூபாய் 500
தங்கத் தரிசனம் (Gold Darshan) - ரூபாய் 1000
பிளாட்டினம் தரிசனம் (Platinum Darshan) - ரூபாய் 2000
வைரத் தரிசனம் (Diamond Darshan) - ரூபாய் 5000

இதனிடையே திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேசுவரர் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக லட்டு பிரசாதம் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் தாக்குதல் காரணமாக, வணிக உபயோக கேஸ் சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், கோவிலில் இலவச லட்டு தயாரிக்கும் பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கோவில் நிர்வாகம், பக்தர்களுக்கு இலவசமாக லட்டு தயாரித்து வழங்குவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளது. மேலும், விற்பனைக்காக தயார் செய்யப்படும் பிரசாதங்கள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக நேற்று செய்திகள் வெளியானது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

