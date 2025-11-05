திருவண்ணாமலை பௌர்ணமி கிரிவலம்: சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய பக்தர்கள், ரயில்நிலையத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்!

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி அளிக்கும் பெருமை கொண்டதாகவும் விளங்கும் திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோவில், சித்திரை முதல் பங்குனி வரை 12 மாதங்களிலும் பல்வேறு விழாக்களைக் காண்கிறது. இந்த விழாக்களில் முக்கியமானதாக, ஒவ்வொரு பௌர்ணமி நாளிலும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மலையே சிவனாக வணங்கப்படும் கிரிவலத்தை மேற்கொள்வது வழக்கம்.
ஐப்பசி மாத பௌர்ணமி நேற்று இரவு 09:45 மணிக்கு தொடங்கி இன்று மாலை 07:29 மணிக்கு நிறைவடைந்தது. இந்த புனிதமான கிரிவலத்தை மேற்கொள்வதற்காக, பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களில் இருந்து சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் குவிந்தனர். அவர்கள் நேற்று இரவு முதல் தற்போது வரை பக்திப் பரவசத்துடன் கிரிவலம் வந்துள்ளனர்.
பக்தர்களின் வசதிக்காக, சிறப்புப் பேருந்துகளும், சிறப்பு இரயில்களும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் இயக்கப்பட்டன. கிரிவலத்தை முடித்த பக்தர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்பிச் செல்ல திருவண்ணாமலை ரயில் நிலையத்தில் திரளாகக் கூடினர். ரயில் நிலையத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாகக் காணப்பட்டது.
விழுப்புரத்தில் இருந்து காட்பாடி வழியாக திருப்பதி செல்லும் பயணிகள் ரயில் திருவண்ணாமலை வந்தடைந்தபோது, மிகுந்த பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள், ரயிலில் ஏற ஒருவரை ஒருவர் தள்ளிக் கொண்டும், முண்டியடித்துக் கொண்டும் ஏறினர். ரயில் புறப்பட்டுச் சென்ற பின்னரும், அடுத்த ரயில் வருகைக்காக ஏராளமான பக்தர்கள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் ரயில் நிலையத்தில் ஒன்று கூடியதால், அங்கு சிறிது நேரம் பெரும் நெரிசலும் பரபரப்பும் நிலவியது.
