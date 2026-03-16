தாமரை தடாகமாக மாறும் தமிழகம்.. தீர்மானிக்கும் விஜய்! திமுகவிற்கு தலைவலி.. கருத்து கணிப்பில் அதிர்ச்சி

TN Assembly Election 2026 Survey: தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், மட்ரைஸ் ஐஏஎன்எஸ் (Matrize - IANS) கருத்துக்கணிப்பு, திமுகவிற்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 16, 2026, 09:45 PM IST
  • தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ல் நடக்கிறது
  • இந்த நிலையில், மட்ரைஸ் ஐஏஎன்எஸ் கருத்து கணிப்பு எடுத்துள்ளது
  • இந்த கணிப்பு திமுகவிற்கு அதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது

Tamil Nadu Political Latest News: தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்துக்கொண்டே போகிறது. அதிலும் தேர்தல் தேதியை அறிவித்தவுடன், அனைத்து கட்சிகளும் தங்களின் தேர்தல் பணிகளை வேகப்படுத்தி உள்ளது. வழக்கம்போல் இல்லாமல் இத்தேர்தல் நான்கு முனை போட்டியாக மாறி இருக்கிறது. ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின்னர் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து தடுமாறி வரும் அதிமுகவிற்கும் புதிதாக அரசியல் கட்சி தொடங்கி தனக்கு பின்னால் மிகப்பெரிய படையை வைத்திருக்கும் விஜய்க்கும் தனது பலத்தை நிரூபிக்க திமுக காய் நகர்த்தி வருகிறார். 

NDA கூட்டணிக்கு முதல் இடம் 

ஆனால் மார்ச் 15 நேற்று வெளியிடப்பட்ட கருத்துகணிப்பு முடிவு திமுகவிற்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. அதாவது, மட்ரைஸ் ஐஏஎன்எஸ் (Matrize IANS) வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பின்படி, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அமைத்திருக்கும் NDA கூட்டணி 40 சதவீத வாக்குகளை பெற்று முதல் இடத்தில் உள்ளது. அதிக தொகுதிகளில் வென்று எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஆட்சியை பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் திமுக (DMK)) கூட்டணி 38 சதவீத வாக்குகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

தவெக 15% வாக்கு 

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (Tamilaga Vetri Kazhagam TVK)  15 சதவீதம் வரை வாக்குகளை பெற்று திமுகவிற்கு பெரும் இடைஞ்சலாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து நான்காவதாக சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) இருக்கிறது. அக்கட்சி 8 சதவீதம் வரை வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்படுகிறது. 

திமுக வாக்கையும் சேர்த்து வாக்கும் தவெக 

தமிழக வெற்றி கழகம் பெறும் வாக்குகள் திமுகவின் ஆதரவு தளத்தில் இருந்தும், நடுநிலை வாக்காளர்கள் அதாவது அதிமுக - திமுக கட்சிகள் வேண்டாம் என நினைக்கும் வாக்காளர்களை விஜய் பெறுகிறார்.இதுதான் திமுகவிற்கு பெரும் சரிவை ஏற்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. திமுகவின் அதிருப்தி ஓட்டுகள் எதிர்கட்சியான அதிமுகவுக்கு செல்லாமல் தவெக பெறுவதுதான் ஹைலைட். இதன் மூலம் பல தொகுதிகளில் திமுக வெற்றிக்கு மிக அருகில் சென்று தோல்வியை தழுவும் என கணிக்கப்படுகிறது. 

ஸ்டாலின் டீமுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி 

மேலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணி 104 முதல் 114 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பானமைக்கு தேவையான 118 இடங்களை கூட திமுக கூட்டணியால் எட்ட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. மறுபுறம் அதிமுக, பாஜக அமைத்திருக்கும் NDA கூட்டணி 127 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெறும் என கூறப்படுகிறது. எளிதாக வெல்லும் என எதிர்பார்த்த திமுக கடுமையாக திணறும் நிலையே உள்ளது. 

ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விஜய்

இதனை வைத்து பார்க்கையில் திமுக - அதிமுக இருவரில் யார் ஆட்சியை அமைக்க வேண்டும் என்பதை விஜய்யே முடிவு செய்கிறார். சமீபத்தில் கூட ஒரு நிகழ்ச்சியில் மூத்த பத்திரிக்கையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே இதேயே கூறி இருந்தார். அந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி, விஜய் மற்றும் சீமான் என 4 புகைப்படங்களை காட்சிப்படுத்தி அவர்களை குறித்து ஓரிரு வார்த்தைகளை கூற சொன்னார்கள். அப்போது விஜய் குறித்து பேசிய ரங்கராஜ் பாண்டே, மேலே உள்ள இருவரில் அதாவது ஸ்டாலின், இபிஎஸ் இருவரில் யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யும் சக்தியாக விஜய் இருப்பார் என கூறி இருந்தார். 

திமுகவிற்கு எச்சரிக்கை மணி 

எனவே தற்போது வெளியாகி இருக்கும் கருத்து கணிப்பை எச்சரிக்கை மணியாக எடுத்துக்கொண்டு திமுக தனது அரசியல் பிளானை மாற்றுமா அல்லது கோட்டை கனவு கனவாகவே கரையுமா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.   

