பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: தொடங்குவதில் தொடர் தாமதம்... மக்கள் ஆவேசம் - உதயநிதி காரணமா?

Mattu Pongal Jallikattu 2026: தமிழ்நாட்டின் அறுவடை திருநாளான, தைப் பொங்கல் பண்டிகை நேற்று உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. தொடர்ந்து இன்று மாட்டுப் பொங்கல் பண்டிகையும், நாளை காணும் பொங்கல் பண்டிகையும் கொண்டாடப்படுகின்றன.
Mattu Pongal 2026: இன்று மாட்டுப் பொங்கல்
மாட்டுப் பொங்கல் தினமான இன்று விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்களிடம் இருக்கும் மாடுகள், கால்நடைகளை குளிப்பாட்டி, வழிபாடு செய்வார்கள். விவசாயத்திற்கும், விவசாயிகளுக்கும் பெரும் சொத்தமாக கருதப்படும் மாடுகளை போற்றிப் பாதுகாக்கும் நாளாக மாட்டுப் பொங்கல் தினம் உள்ளது. மாடுகள் இல்லாதவர்கள் கூட இன்று மாடுகளை தேடிச் சென்று உணவளித்து மகிழ்வார்கள்.
மேலும் தை மாதத்தில் மதுரை, திருச்சி, புதுக்கோட்டை பகுதிகளில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளும் நடைபெறுவது வழக்கம். குறிப்பாக, பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி மதுரையில் அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஆகிய ஊர்களில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் மிகவும் பிரபலமானவை. அந்த வகையில், நேற்று அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு சீரும் சிறப்புமாக நடத்தப்பட்டது.
Jallikattu 2026: அவனியாபுரம் வெற்றியாளர்கள் யார் யார்?
22 காளைகளை பிடித்து வலையங்குளம் பாலமுருகன் முதலிடத்தை பிடித்தார், இவருக்கு ரூ.8 லட்சம் மதிப்பிலான கார் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. 17 காளைகளை பிடித்த அவனியாபுரம் கார்த்தி 2வது இடத்தையும், 16 காளைகளை பிடித்த ரஞ்சித்குமார் என்பவர் 3வது இடத்தையும் பிடித்தனர். மேலும், அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் முதலிடம் பிடித்த விருமாண்டி பிரதர்ஸின் காளையின் உரிமையாளருக்கு டிராக்டர் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
Palamedu Jallikattu 2026: பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டில் சலசலப்பு
இந்நிலையில், இன்று மதுரையில் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியும், திருச்சியில் பெரிய சூரியூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியும் நடைபெற இருக்கிறது. பாலமேடு மஞ்சமலை ஆற்றில் அமைந்துள்ள வாடிவாசலில் அமைந்துள்ள வாடிவாசலில் ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளன. பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கிவைக்கிறார். இதில் பங்கேற்க 1,913 மாடுபிடி வீரர்கள் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். 4,000க்கம் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார். சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கும், சிறந்த காளைக்கும் சிறப்பு பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. வெற்றியாளர்கள் ஒவ்வொருக்கும் தனித்தனி பரிசுகளும் எக்கச்சக்கமாக வழங்கப்படுகின்றன.
பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு தொடங்க தாமதம் ஏற்பட்டதால் ஊர் பொதுமக்கள் ஆவேசமடைந்தனர். இதனால் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் பகுதியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. எந்த ஆண்டும் இவ்வளவு தாமதம் ஆனது இல்லை. ஆண்டாண்டு காலமாக காலை 7:45 மணிக்குள் ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கிவிடும். இந்தாண்டு மட்டும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வருகையால் தாமதம் ஆகிறது என்பதால் பொதுமக்கள் ஆவேசமடைந்துள்ளனர்.
Periya Suriyur Jallikattu 2026: பெரிய சூரியூர் ஜல்லிக்கட்டு
திருச்சி மாவட்டம் பெரிய சூரியரில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது. கோயில் காளை அவிழ்கப்பட்டு மாடுபிடி வீரர்கள் உறுதிமொழி எடுத்தனர். போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கிவைத்தார். இதில் மொத்தம் 750 காளைகள், 500 மாடுபிடிகள் வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர், 10 சுற்றுகளாக போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. மேலும், பெரிய சூரியரில் அமைக்கப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்தை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று திறந்துவைத்தார்.
