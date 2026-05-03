English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நாளை தேர்தல் முடிவுகள்! உடைகிறதா திமுக கூட்டணி? தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பம்!

நாளை தேர்தல் முடிவுகள்! உடைகிறதா திமுக கூட்டணி? தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பம்!

மே 4 தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பின் திமுக கூட்டணி உடைக்கப்படுமா? தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 3, 2026, 02:03 PM IST
  • நாளை தேர்தல் முடிவுகள்!
  • உடைகிறதா திமுக கூட்டணி?
  • தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பம்!

Trending Photos

மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் தங்கம் விலை குறைவு? சூப்பர் அப்டேட்
camera icon11
Gold price
இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் தங்கம் விலை குறைவு? சூப்பர் அப்டேட்
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
camera icon6
TN Assembly Election
மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
நாளை தேர்தல் முடிவுகள்! உடைகிறதா திமுக கூட்டணி? தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பம்!

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், நாளை மே 4 தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகவுள்ளன. இந்த முடிவுகளுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழகமும், உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களும் மிகுந்த ஆவலோடு காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். தமிழகத்தில் இந்த முறை யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள்? என்ற எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக மீண்டும் வெற்றிபெறும் என தெரிவித்திருந்தாலும், எந்த முடிவையும் 100% உறுதியாக நம்ப முடியாத சூழலே நிலவுகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி பல கட்சிகளை உள்ளடக்கி மிக பெரிய கூட்டணியாக போட்டியிட்டது. இருப்பினும், நாளை வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி அமைந்தாலும், திமுக கூட்டணியில் மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்படலாம் என்றும், தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத பல மாபெரும் மாற்றங்கள் நிகழப்போவதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க; வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

திமுக கூட்டணியில் ஏற்பட்ட அதிருப்திகள்

கடந்த சில தேர்தல்களாகவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள் மற்றும் மதிமுக ஆகிய கட்சிகள் ஒன்றாக பயணித்து தேர்தல்களை சந்தித்தன. ஆனால், இந்த முறை இந்த கூட்டணி கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீடு, தேர்தல் பிரசார வியூகங்கள் மற்றும் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதில் பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவியது வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது. குறிப்பாக, கூட்டணி கட்சிகள் கேட்ட அளவிலான தொகுதிகளை திமுக தலைமை ஒதுக்கவில்லை என்ற அதிருப்தி பெரும்பாலான கட்சிகளிடம் இருந்தது. கடைசி நிமிடம் வரை திமுக - காங்கிரஸ் இடையே இழுபறி நீடித்ததும் இதற்கு ஒரு சான்றாகும். அதேபோல, தேர்தல் பிரசாரங்களில் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்தன. கூட்டணி கட்சிகள் அனைத்தும் திமுக தலைமை மீது ஒருவித உச்சக்கட்ட அதிருப்தியில் இருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது. இதனால், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு இந்த கூட்டணிக்குள் பெரும் புயல் வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆட்சியில் பங்கு

இந்த தேர்தலை ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றியதில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. விஜய் தனது முதல் அரசியல் மாநாட்டிலேயே, எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு தரப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார். இந்த அறிவிப்பு, பல ஆண்டுகளாக திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பல கட்சிகளின் மனதில் ஒரு மிகப்பெரிய சலனத்தை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு முன்பு வரை திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் ஆட்சியில் பங்கு என்று பேசியதில்லை. ஆனால், இந்த முறை நிலைமை மாறியுள்ளது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டுமென குரல் எழுப்பின. ஆனால், திமுக தலைவர்கள் பலரும், அதிகாரத்தில் பங்கீடு அளிப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை எனத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில், மே 4 தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை மீண்டும் வலுவாக முன்னெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை திமுக ஏற்காத பட்சத்தில், கூட்டணி உடைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். 

தொங்கு சட்டமன்றம் அமைந்தால் என்ன நடக்கும்?

தற்போதுள்ள தமிழக அரசியல் சூழலில், எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காது என்ற பேச்சுகளும் அடிபடுகின்றன. பல தொகுதிகளில் வெற்றி, தோல்விக்கான வாக்கு வித்தியாசம் வெறும் 500 முதல் 1000 வாக்குகளுக்குள் மட்டுமே இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் தொங்கு சட்டமன்றம் அமையும் நிலை ஏற்பட்டால், யாருடைய ஆட்சி அமைய போகிறது என்பதை இந்த கூட்டணி கட்சிகள் தான் தீர்மானிப்பார்கள்.

நாளை வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகள் வெறும் ஆட்சி மாற்றத்தை மட்டும் தீர்மானிக்கப்போவதில்லை; பல ஆண்டுகளாக தொடரும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியின் எதிர்காலத்தையும் சேர்த்தே தீர்மானிக்கப்போகிறது. தேர்தல் முடிவுகளை பொறுத்து, இடதுசாரிகளும் மற்றும் பிற கட்சிகளும் தங்களது எதிர்கால அரசியல் நலனை கருத்தில் கொண்டு திமுக கூட்டணியில் தொடரலாமா அல்லது வெளியேறலாமா என்பதை முடிவு செய்வார்கள். திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்தால் இந்த சிக்கல்கள் எழாமல் போகலாம். ஆனால், முடிவுகள் ஒருவேளை மாறினால், தமிழக அரசியல் களத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்! அனைத்திற்கும் விடை நாளை தெரிந்துவிடும்.

மேலும் படிக்க: மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை.. தேர்தல் முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி? EC சூப்பர் ஏற்பாடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
TN Assembly ElectionElection ResultsDmk alliancetvk vijayCongress

Trending News