நாளை தேர்தல் முடிவுகள்! உடைகிறதா திமுக கூட்டணி? தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பம்!

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், நாளை மே 4 தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகவுள்ளன. இந்த முடிவுகளுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழகமும், உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களும் மிகுந்த ஆவலோடு காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். தமிழகத்தில் இந்த முறை யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள்? என்ற எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக மீண்டும் வெற்றிபெறும் என தெரிவித்திருந்தாலும், எந்த முடிவையும் 100% உறுதியாக நம்ப முடியாத சூழலே நிலவுகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி பல கட்சிகளை உள்ளடக்கி மிக பெரிய கூட்டணியாக போட்டியிட்டது. இருப்பினும், நாளை வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி அமைந்தாலும், திமுக கூட்டணியில் மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்படலாம் என்றும், தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத பல மாபெரும் மாற்றங்கள் நிகழப்போவதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திமுக கூட்டணியில் ஏற்பட்ட அதிருப்திகள்
கடந்த சில தேர்தல்களாகவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள் மற்றும் மதிமுக ஆகிய கட்சிகள் ஒன்றாக பயணித்து தேர்தல்களை சந்தித்தன. ஆனால், இந்த முறை இந்த கூட்டணி கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீடு, தேர்தல் பிரசார வியூகங்கள் மற்றும் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதில் பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவியது வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது. குறிப்பாக, கூட்டணி கட்சிகள் கேட்ட அளவிலான தொகுதிகளை திமுக தலைமை ஒதுக்கவில்லை என்ற அதிருப்தி பெரும்பாலான கட்சிகளிடம் இருந்தது. கடைசி நிமிடம் வரை திமுக - காங்கிரஸ் இடையே இழுபறி நீடித்ததும் இதற்கு ஒரு சான்றாகும். அதேபோல, தேர்தல் பிரசாரங்களில் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்தன. கூட்டணி கட்சிகள் அனைத்தும் திமுக தலைமை மீது ஒருவித உச்சக்கட்ட அதிருப்தியில் இருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது. இதனால், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு இந்த கூட்டணிக்குள் பெரும் புயல் வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆட்சியில் பங்கு
இந்த தேர்தலை ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றியதில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. விஜய் தனது முதல் அரசியல் மாநாட்டிலேயே, எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு தரப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார். இந்த அறிவிப்பு, பல ஆண்டுகளாக திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பல கட்சிகளின் மனதில் ஒரு மிகப்பெரிய சலனத்தை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு முன்பு வரை திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் ஆட்சியில் பங்கு என்று பேசியதில்லை. ஆனால், இந்த முறை நிலைமை மாறியுள்ளது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டுமென குரல் எழுப்பின. ஆனால், திமுக தலைவர்கள் பலரும், அதிகாரத்தில் பங்கீடு அளிப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை எனத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில், மே 4 தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை மீண்டும் வலுவாக முன்னெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை திமுக ஏற்காத பட்சத்தில், கூட்டணி உடைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்.
தொங்கு சட்டமன்றம் அமைந்தால் என்ன நடக்கும்?
தற்போதுள்ள தமிழக அரசியல் சூழலில், எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காது என்ற பேச்சுகளும் அடிபடுகின்றன. பல தொகுதிகளில் வெற்றி, தோல்விக்கான வாக்கு வித்தியாசம் வெறும் 500 முதல் 1000 வாக்குகளுக்குள் மட்டுமே இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் தொங்கு சட்டமன்றம் அமையும் நிலை ஏற்பட்டால், யாருடைய ஆட்சி அமைய போகிறது என்பதை இந்த கூட்டணி கட்சிகள் தான் தீர்மானிப்பார்கள்.
நாளை வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகள் வெறும் ஆட்சி மாற்றத்தை மட்டும் தீர்மானிக்கப்போவதில்லை; பல ஆண்டுகளாக தொடரும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியின் எதிர்காலத்தையும் சேர்த்தே தீர்மானிக்கப்போகிறது. தேர்தல் முடிவுகளை பொறுத்து, இடதுசாரிகளும் மற்றும் பிற கட்சிகளும் தங்களது எதிர்கால அரசியல் நலனை கருத்தில் கொண்டு திமுக கூட்டணியில் தொடரலாமா அல்லது வெளியேறலாமா என்பதை முடிவு செய்வார்கள். திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்தால் இந்த சிக்கல்கள் எழாமல் போகலாம். ஆனால், முடிவுகள் ஒருவேளை மாறினால், தமிழக அரசியல் களத்தில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்! அனைத்திற்கும் விடை நாளை தெரிந்துவிடும்.
