மே 4: இந்த 3 காரணங்களால் வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தப்படலாம்! தேர்தல் விதிகள்

Vote counting rules : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை விதிகள், நிறுத்தம் மற்றும் மறு எண்ணிக்கை குறித்த விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 1, 2026, 02:43 PM IST
  • வாக்கு எண்ணிக்கை விதிமுறைகள்
  • மறு வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தப்படுமா?
  • தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகள் அப்டேட்

Vote counting rules : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த நிலையில், ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தின் பார்வையும் மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கையின் மீது திரும்பியுள்ளது. ஜனநாயகத்தின் மிக முக்கியமான இந்த நாளில், வாக்கு எண்ணிக்கை எவ்வாறு நடைபெறுகிறது, எந்தச் சூழலில் வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தப்படும் மற்றும் மறு வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான விதிகள் என்ன என்பது குறித்து வேட்பாளர்களும் பொதுமக்களும் அறிந்துகொள்வது அவசியம்.

வாக்கு எண்ணிக்கை நடைமுறை

மே 4 ஆம் தேதி காலை 8 மணிக்குத் தபால் வாக்குகள் எண்ணுவதுடன் பணிகள் தொடங்கும். அதனைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படும். ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன்னிலையில், வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் முன்னிலையில் இந்தப் பணிகள் வெளிப்படையாக நடைபெறும்.

வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தப்படுவது ஏன்?

வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது தடையின்றி நடைபெற வேண்டிய ஒன்று. இருப்பினும், சில அசாதாரண சூழ்நிலைகளில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அதனை நிறுத்தவோ அல்லது ஒத்திவைக்கவோ சட்டப்படி அதிகாரம் உண்டு

1. இயந்திரக் கோளாறு: ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடியின் மின்னணு இயந்திரத்தில் (EVM) தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டு, முடிவுகளைப் பெற முடியாத சூழல் உருவானால், அந்தப் பெட்டியின் எண்ணிக்கை மட்டும் நிறுத்தப்படும்.

2. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்: வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் வன்முறை வெடித்தாலோ அல்லது வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டாலோ எண்ணிக்கை உடனடியாக நிறுத்தப்படும்.

3. முறைகேடு புகார்கள்: வாக்குப்பதிவின் போது ஏதேனும் ஒரு சாவடியில் பூத் கைப்பற்றல் நடந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின் பேரில் அந்தத் தொகுதியின் முடிவுகள் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.

இத்தகைய சூழலில், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் உடனடியாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும். ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, சம்பந்தப்பட்ட சாவடிகளுக்கு மட்டும் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்ட பின்னரே இறுதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மறு வாக்கு எண்ணிக்கை விதிகள் என்ன?

வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்த பிறகு, ஒரு வேட்பாளர் அல்லது அவரது முகவர் முடிவுகளில் திருப்தி இல்லையெனில் மறு வாக்கு எண்ணிக்கை கோரலாம். இதற்கு தேர்தல் நடத்தும் விதிகள் 1961, விதி 63 வழிவகை செய்கிறது. அனைத்துச் சுற்றுகளும் முடிந்து, தேர்தல் அதிகாரி முடிவுகளைத் தொகுத்தவுடன், முறையாகப் படிவம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். சும்மா தோற்றுவிடுவோம் என்ற பயத்தில் கோர முடியாது. குறிப்பிட்ட சுற்றில் எண்ணப்பட்ட வாக்குகள் அல்லது தபால் வாக்குகளில் தவறு நடந்துள்ளது என்பதற்கான தகுந்த ஆதாரங்களை முன்வைக்க வேண்டும்.

அதிகாரியின் முடிவு 

மறு எண்ணிக்கை கோரிக்கையை ஏற்பதும் நிராகரிப்பதும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் தனிப்பட்ட அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது. மிகக்குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில், உதாரணமாக 100க்கும் குறைவான வாக்குகள் வெற்றி தோல்வி இருக்கும்போது, பொதுவாக மறு எண்ணிக்கைக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதுண்டு.

வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு செய்ய வேண்டியவை

வெற்றி அறிவிக்கப்பட்டவுடன் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பாக, வேட்பாளர்கள் சில சட்டப்பூர்வ ஆவணங்களைப் பெறுவது அவசியம். தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், வெற்றி பெற்ற வேட்பாளருக்கு படிவம் 21C என்ற சான்றிதழை வழங்குவார். இதுவே நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அத்தாட்சி. இதில் வேட்பாளரின் பெயர், தொகுதி மற்றும் பெற்ற வாக்குகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

தேர்தல் செலவு கணக்கு 

வெற்றி பெற்றாலும், தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் தனது தேர்தல் செலவு கணக்குகளை முறையாகத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தவறினால், வெற்றி செல்லாததாக அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

பதவிப் பிரமாணம்

வெற்றிச் சான்றிதழைப் பெற்ற பிறகு, ஆளுநர் அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்ட பின்னரே ஒரு வேட்பாளர் முழுமையான சட்டமன்ற உறுப்பினராகச் செயல்பட முடியும். வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது வெறும் எண்களின் விளையாட்டு அல்ல, அது மக்களின் தீர்ப்பு. மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த ஜனநாயகத் திருவிழாவில், சட்ட விதிகளை மதித்து அமைதியான முறையில் முடிவுகளை எதிர்கொள்வது வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கடமையாகும்.

