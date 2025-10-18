காவலரை கன்னத்தில் அறைந்த எம்எல்ஏ... சென்னை அண்ணா சாலையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

Congress MLA Slapped Chennai Traffic Police: தீபாவளியை முன்னிட்டு அனைவரும் சொந்த ஊர் திரும்பிக்கொண்டிருக்கும் வேளையிலும், பலரும் தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்து வருவதால் நகர் முழுவதும் மக்கள் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், சென்னை அண்ணா சாலையில் போக்குவரத்து இடையூறாக கார் ஒன்று நிறுத்தப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அந்த கார் மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவருமான ராஜ்குமாருக்கு சொந்தமானது. காரை எடுக்க எம்எல்ஏ மறுத்துள்ளார். போக்குவரத்து காவலருடன் எம்எல்ஏ ராஜ்குமாா், அவரது ஆதரவாளா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, அவரை தாக்கியும் உள்ளனர். எம்எல்ஏ ராஜகுமார் போக்குவரத்து காவலரை கன்னத்தில் அடித்ததாகவும் தகவல் கூறப்படுகிறது.
போக்குவரத்து காவலா் பிரபாகரனை அடித்த எம்எல்ஏ ராஜகுமாா், 'என் காரை எடுக்க முடியாது, இங்கு தான் நிற்கும்' என சாலையிலேயே விட்டுச்சென்றார். காரின் சக்கரங்களை பூட்டி போக்குவரத்து காவலர் பிரபாகரன் அபராத ரசீது வழங்கி உள்ளனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்துவந்த அண்ணாசாலை போலீசாா், காவல் உயர் அதிகாாிகளுக்கு தகவல் தொிவித்துள்ளனர். தற்போது இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
