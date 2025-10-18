English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • காவலரை கன்னத்தில் அறைந்த எம்எல்ஏ... சென்னை அண்ணா சாலையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

காவலரை கன்னத்தில் அறைந்த எம்எல்ஏ... சென்னை அண்ணா சாலையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

Chennai Latest  News: சென்னை அண்ணா சாலையில் போக்குவரத்து காவலரை, மயிலாடுதுறை காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ராஜ்குமார் கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 18, 2025, 08:13 PM IST

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
இன்று குரு அதிசார பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon16
Guru Peyarchi
இன்று குரு அதிசார பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!
இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
காவலரை கன்னத்தில் அறைந்த எம்எல்ஏ... சென்னை அண்ணா சாலையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?

Congress MLA Slapped Chennai Traffic Police: தீபாவளியை முன்னிட்டு அனைவரும் சொந்த ஊர் திரும்பிக்கொண்டிருக்கும் வேளையிலும், பலரும் தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்து வருவதால் நகர் முழுவதும் மக்கள் கூட்டம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், சென்னை அண்ணா சாலையில் போக்குவரத்து இடையூறாக கார் ஒன்று நிறுத்தப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த கார் மயிலாடுதுறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவருமான ராஜ்குமாருக்கு சொந்தமானது. காரை எடுக்க எம்எல்ஏ மறுத்துள்ளார். போக்குவரத்து காவலருடன் எம்எல்ஏ ராஜ்குமாா், அவரது ஆதரவாளா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, அவரை தாக்கியும் உள்ளனர். எம்எல்ஏ ராஜகுமார் போக்குவரத்து காவலரை கன்னத்தில் அடித்ததாகவும் தகவல் கூறப்படுகிறது. 

போக்குவரத்து காவலா் பிரபாகரனை அடித்த எம்எல்ஏ ராஜகுமாா், 'என் காரை எடுக்க முடியாது, இங்கு தான் நிற்கும்' என சாலையிலேயே விட்டுச்சென்றார். காரின் சக்கரங்களை பூட்டி போக்குவரத்து காவலர் பிரபாகரன் அபராத ரசீது வழங்கி உள்ளனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்துவந்த அண்ணாசாலை போலீசாா், காவல் உயர் அதிகாாிகளுக்கு தகவல் தொிவித்துள்ளனர். தற்போது இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ChennaiMLA Attacked PoliceCongress MLA RajkumarChennai Traffic PoliceCongress

Trending News