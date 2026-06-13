/நடுரோட்டில் தாக்குதல், ஆடைகளை கிழித்து.... மயிலாடுதுறையில் பகீர் சம்பவம்: வீடியோ வைரல்

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில், தரங்கம்பாடி அருகே ஒரு கும்பல் ஒருவரை தாக்கி, ஆடைகளை களைந்து பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் பற்றி பாதிக்கப்பட்ட நபரின் உறவினர்கள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்ட வீடியோ வைரல் ஆகி வருகின்றது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அருகே இளைஞர் ஒருவர் ஜாதி ரீதியாகத் தாக்கப்பட்டு, பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரின் அளித்த குற்றச்சாட்டும், அதற்கு காவல்துறை அளித்துள்ள விளக்கமும் வேறுபட்டு இருக்கவே இந்த வழக்கின் மீதான கவனம் இன்னும் அதிகமாகியுள்ளது.
கடந்த மே மாதம் 18-ஆம் தேதியன்று, தரங்கம்பாடி தாலுக்காவைச் சேர்ந்த பாரதிராஜா என்ற இளைஞர் நல்லாடை பகுதியில் உள்ள ஏடிஎம் (ATM) மையம் அருகே நின்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த நல்லாடை கிராமத்தைச் சேர்ந்த 8 பேர் கொண்ட கும்பல் அவரைச் சூழ்ந்துகொண்டு கேள்விகள் கேட்கத் தொடங்கியது. "உனக்கு எந்த ஊர்? நீ என்ன ஜாதி?" என்று கேட்டு அக்கும்பலில் இருந்தவர்கள் பாரதிராஜாவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பாரதிராஜாவுக்கும் கும்பலுக்கும் வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், கும்பல் ஆசாமிகள் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியைக் காட்டி மிரட்டியுள்ளனர். இதுமட்டுமின்றி, பாரதிராஜாவை சரமாரியாக அடித்து உதைத்து, சட்டையைக் கிழித்து ஆபாசமான வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளனர்.
பாரதிராஜாவின் கத்தல் கேட்டு அப்பகுதியினர் திரள்வதற்குள், "இதைப்பற்றி வெளியில் சொன்னாலோ அல்லது போலீசில் புகார் அளித்தாலோ உன்னைக் கொலை செய்து விடுவோம்" என்று கத்தி முனையில் மிரட்டியுள்ளனர். ஆனால், அக்கும்பலிடம் இருந்து தப்பி ஓடிவந்த பாரதிராஜா பெரம்பூர் காவல் நிலையத்தில் இந்த சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்துள்ளார்.
பாரதிராஜா அளித்த புகாரின் பேரில் பெரம்பூர் நல்லாடை காவல் சரக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதில் பாரதிராஜாவைத் தாக்கியவர்கள் நல்லாடை கிராமத்தைச் சேர்ந்த சரண் (26), செந்தமிழ்வாணன், ஐயப்பன், ஹரி, விஸ்வா, நந்தகுமார், சரவணகுமார் மற்றும் 17 வயது சிறுவன் உள்ளிட்ட 8 பேர் என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, ஜாதி ரீதியாகத் திட்டுதல், ஆயுதங்களுடன் மிரட்டுதல், கலவரம் செய்தல் உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடும் பணி தொடங்கியது. இதில், முதன்மைக் குற்றவாளியான சரண் மற்றும் 17 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டனர். சிறுவன் என்பதால் அவர் காவல் நிலைய பிணையில் (Station Bail) விடுவிக்கப்பட்டார். சரணிடம் விசாரணை நடக்கும் நிலையில், தலைமறைவாக உள்ள மீதமுள்ள 6 பேரைத் தேட தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், பாரதிராஜாவை அந்த கும்பல் துரத்திச் செல்லும் சிசிடிவி மற்றும் மொபைல் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகின. இதனைத் தொடர்ந்து பாரதிராஜாவின் குடும்பத்தினர் கண்ணீருடன் வெளியிட்ட வீடியோவும் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவியது.
சமூக வலைதளங்களில் எழுந்த கடுமையான விமர்சனங்களை அடுத்து, பெரம்பூர் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் இதற்கு விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளனர். ‘சாதாரண வாக்குவாதமே இந்த சம்பவத்துக்கு காரணம். ஏடிஎம் அருகே அமர்ந்திருந்த நபரிடம் உள்ளூர் இளைஞர்கள் விசாரணை செய்தபோது ஏற்பட்ட சாதாரண வாக்குவாதமே மோதலாக மாறியுள்ளது. தாக்குதல் நடந்தது உண்மை, ஆனால், பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் நடக்கவில்லை. அந்த புகார் பொய். அவர் தாக்கப்பட்டதற்கு 5 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், இணையத்தில் பரவுவது போல அங்கு பாலியல் தொந்தரவோ அல்லது ஓரினச்சேர்க்கை முயற்சியோ நடக்கவில்லை.’ என காவல்துறை கூறியுள்ளது.
இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, தலைமறைவாகியுள்ள மற்ற 6 பேரையும் விரைவில் கைது செய்வோம் என காவல்துறை உறுதியளித்துள்ளது. ஒருபுறம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதாக குடும்பத்தினரின் குற்றச்சாட்டு உள்ளது. மறுபுறம் காவல்துறை அதை மறுத்து விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இன்னும் சில குற்றவாளிகள் பிடிபடாமல் இருக்க, இந்த வழக்கில் தொட்ரந்து பரபரப்பு நீடிக்கிறது.