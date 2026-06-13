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நடுரோட்டில் தாக்குதல், ஆடைகளை கிழித்து.... மயிலாடுதுறையில் பகீர் சம்பவம்: வீடியோ வைரல்

Crime News: பாரதிராஜாவை அந்த கும்பல் துரத்திச் செல்லும் சிசிடிவி மற்றும் மொபைல் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகின. இதனைத் தொடர்ந்து பாரதிராஜாவின் குடும்பத்தினர் கண்ணீருடன் வெளியிட்ட வீடியோவும் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாகப் பரவியது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:11 PM IST
நடுரோட்டில் தாக்குதல், ஆடைகளை கிழித்து.... மயிலாடுதுறையில் பகீர் சம்பவம்: வீடியோ வைரல்
Image Credit: Mayiladuthurai Crime News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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நடுரோட்டில் தாக்குதல், ஆடைகளை கிழித்து.... மயிலாடுதுறையில் பகீர் சம்பவம்: வீடியோ
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