தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மயிலாடுதுறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Mayiladuthurai election result : மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மயிலாடுதுறை (Mayiladuthurai), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 161-வது தொகுதியாகும். காவிரி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, புகழ்பெற்ற மயூரநாதசுவாமி கோவில் மற்றும் வடாண்யேஸ்வரர் கோவிலைக் கொண்ட ஆன்மீகச் சிறப்புமிக்க இடமாகும். மயிலாடுதுறை நகராட்சி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, வர்த்தகம், கல்வி மற்றும் விவசாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் மையப்பகுதியாகும்.
மயிலாடுதுறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
மயிலாடுதுறை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (திமுக கூட்டணி) - ஜமால் யூனுஸ் முகம்மது,
பாமக (அதிமுக கூட்டணி) - சித்தமல்லி ஏ.பழனிசாமி,
தவெக - சி.எஸ்.அருண் ரஷீத்,
நாம் தமிழர் - காசிராமன்
மயிலாடுதுறை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,36,840
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,520
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,20,310
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 10
மயிலாடுதுறை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் 79.80% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை (70.80%) விட அதிகமாகும். நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற வாக்காளர்கள் சம அளவில் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்தனர்.
மயிலாடுதுறை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எஸ். ராஜகுமார் (காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி) – 73,642 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஏ. பழனிச்சாமி (பாமக - அதிமுக கூட்டணி) – 70,900 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கா. காசிராமன் – 14,028 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: ஆர். ரவிச்சந்திரன் – 5,745 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 2,742 வாக்குகள்
மயிலாடுதுறை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் 70.80% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
மயிலாடுதுறை மாவட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
