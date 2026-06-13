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3 லட்சம் பேருக்கு வெறும் 6 பேர் தானா? மயிலாடுதுறை ‘சிங்கப்பெண்’ படைக்கு விழுந்த முதல் செக்.!

Mayiladuthurai Singappen Scheme: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 3 லட்சம் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காகத் தொடங்கப்பட்டுள்ள 'சிங்கப்பெண் படை'யில் வெறும் 6 காவலர்கள் மட்டுமே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் பெண்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு வழங்குவதில் கேள்விக்குறியாக உள்ளதாக சிலர் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Written ByMathan
Published: Jun 13, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:40 PM IST
3 லட்சம் பேருக்கு வெறும் 6 பேர் தானா? மயிலாடுதுறை ‘சிங்கப்பெண்’ படைக்கு விழுந்த முதல் செக்.!
Image Credit: Mayiladuthurai Singappen Scheme

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Mathan

Mathan

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