கசந்து போன 10 வருட காதல்! காதலி ஏமாற்றியதால் உயிரை விட்ட காதலன்..

Mayiladuthurai Youth Killed Himself : மயிலாடுதுறை அருகே தலைஞாயிறு மெயின்ரோட்டை சேர்ந்தவர் சரத்குமார் இவர் குவைத் நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக டிரைவராக வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இவர் திருப்பங்கூர் பகுதியை சேர்ந்த சங்கீதா என்ற பெண்ணை 10 வருடங்களாக காதலித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் காதலி தற்போது வைத்திஸ்வரன்கோவில் காவல்நிலைய எஸ்.ஐ ஒருவரை காதலிப்பதாக கூறி தன்னை நிராகரிப்பதாகவும் இதனால் வாழப்பிடிக்கவில்லை என்றும் பெற்றோருக்கு ஆடியோ மெசெஜ் அனுப்பிவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சரத்குமாரின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் 70க்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டு வந்து மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்
அதில் தங்களது மகன் சரத்குமார் வெளிநாடு செல்வதற்கு முன்பே காதலித்து வந்த நிலையில் அந்த பெண்ணிற்காக 15 பவுன் நகை மற்றும் 3 லட்சம் பணம் அனுப்பியுள்ளார். அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்வதற்காக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு இருவீட்டாரும் பேசி சம்மதித்த நிலையில் தான் அந்த பெண் வைத்தீஸ்வரன்கோவில் காவல்நிலையத்தில் பணியாற்றும் எஸ்.ஐ சூரியமூர்த்தியை காதலிப்பதாகவும் தங்களது மகனை திருமணம் செய்துகொள்ள முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால், தான் அனுப்பிய பணம் மற்றும் நகையை எனது மகன் திருப்பிகேட்டபோது, எஸ்.ஐ சூர்யமூர்த்தி, காதலி சங்கீதா, அவரது தாயார் ஜெயந்தி ஆகியோர் பணத்தை திருப்பி தரமுடியாது என்று எனது மகன் சரத்குமாரை மிரட்டியதால் மனமுடைந்த அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும் தன் மகனை 10 வருடமாக காதலித்து ஏமாற்றி நம்பிக்கை மோசடி செய்த காதலி மறறும் பொய் வழக்கு போடுவேன் என்று மிரட்டிய எஸ்.ஐ சூர்யமூர்த்தி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று அவர்கள் அளித்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
தொடர்ந்து வெளிநாட்டில் தற்கொலை செய்து கொண்ட தங்கள் மகன் சரத்குமார் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். 10 வருடமாக தன்னை காதலித்த பெண் உன்னை காதலிக்கவே இல்லை என சொல்லி ஏமாற்றி விட்டதால் மனமுடைந்த காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் மயிலாடுதுறை பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
