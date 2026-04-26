மேயர் முதல் பஞ்சாயத்து கவுன்சிலர் வரை.. யாருக்கு எவ்வளவு மாத சம்பளம்?

நமது தெருவில் விளக்கு எரியவில்லையா? குப்பை அள்ளப்படவில்லையா? அல்லது குடிநீர் வரவில்லையா? இப்படி நமது தினசரி வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு நாம் முதலில் தேடி செல்வது நமது பகுதி வார்டு கவுன்சிலர்களை தான். மக்களுடன் நேரடியாகவும், மிக நெருக்கமாகவும் பணியாற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இவர்கள் தான். ஒரு எம்பி அல்லது எம்எல்ஏ-வை விட, சாமானிய மக்களுக்கு எளிதில் அணுகக்கூடிய ஒரு நபராக கவுன்சிலர்கள் தான் உள்ளனர். மக்கள் நலனுக்காக இவ்வளவு உழைக்கும் இவர்களுக்கு, மாதம் எவ்வளவு சம்பளம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகிறது என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்தது உண்டா? இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
2023க்கு முன்பு வரை சம்பளம் இல்லை!
எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் எம்பி-க்களுக்கு அரசு சார்பில் மாதந்தோறும் பல ஆயிரம் ரூபாய் ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், 2023ம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திற்கு முன்பு வரை, தமிழ்நாட்டில் உள்ள கவுன்சிலர்களுக்கு மட்டுமல்ல, மாநகராட்சி மேயர்களுக்கே கூட அரசு சார்பில் மாத சம்பளம் இல்லை. இதற்கு முன்பு, மாநகராட்சி அல்லது நகராட்சிகளில் மாதத்திற்கு ஒருமுறை நடக்கும் மாமன்ற கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதற்காக படியாதொகை மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஒரு கூட்டத்திற்கு ரூ.800 மற்றும் மண்டல அளவிலான குழு கூட்டத்திற்கு ரூ.50 என, ஒரு கவுன்சிலர் மாதம் அதிகபட்சமாக ரூ.850 மட்டுமே அதிகாரப்பூர்வமாக அரசாங்கத்திடம் இருந்து பெற்று வந்தார். தங்கள் சொந்த செலவிலேயே வார்டு மக்களை சந்திப்பது, குறைகளை கேட்பது என பணியாற்றி வந்த கவுன்சிலர்கள், தங்களுக்கும் எம்எல்ஏ-க்களை போல் மாத ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.
முதலமைச்சர் அறிவித்த மாத மதிப்பூதியம்
கவுன்சிலர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு 2023ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன்படி, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி கவுன்சிலர்களுக்கும், மேயர் மற்றும் தலைவர்களுக்கும் மாதாந்திர மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.
தற்போதைய மாத சம்பள விவரங்கள்
மாநகராட்சி அளவிலான ஊதியம்
மாநகராட்சி மேயர்: மாதம் ரூ. 30,000
துணை மேயர்: மாதம் ரூ. 15,000
மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள்: மாதம் ரூ. 10,000
நகராட்சி அளவிலான ஊதியம்
நகராட்சித் தலைவர்: மாதம் ரூ. 15,000
நகராட்சி துணைத் தலைவர்: மாதம் ரூ. 10,000
நகராட்சி கவுன்சிலர்கள்: மாதம் ரூ. 5,000
பேரூராட்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து அளவிலான ஊதியம்
பேரூராட்சி / பஞ்சாயத்து தலைவர்: மாதம் ரூ. 10,000
பேரூராட்சி துணைத் தலைவர்: மாதம் ரூ. 5,000
பேரூராட்சி கவுன்சிலர்கள்: மாதம் ரூ. 2,500
சம்பளமா? அல்லது ஊக்கத்தொகையா?
அரசு வழங்கும் இந்த தொகை முழுமையான சம்பளம் என்ற வரையறைக்குள் வராது. இது மக்கள் பணியாற்ற கூடிய பிரதிநிதிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு வகையான மதிப்பூதியம் அல்லது ஊக்கத்தொகை என்றே அரசு ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த தொகையானது அவர்களின் போக்குவரத்து செலவுகள், தொலைபேசி பில்கள் மற்றும் வார்டு மக்களை சந்திப்பதற்காக அவர்கள் செய்யும் அன்றாட செலவுகளுக்கு உதவியாக இருக்கும் நோக்கத்திலேயே வழங்கப்படுகிறது. ஒரு வார்டின் முழுமையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதும், மக்கள் பிரச்சனைகளை அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதும் கவுன்சிலர்களின் முதன்மை கடமையாகும். தற்போது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த மாத ஊதியம், அவர்களின் மக்கள் பணியை மேலும் ஊக்கப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. தமிழ்நாட்டில் உள்ள வார்டு கவுன்சிலர்களுக்கு மாத சம்பளம் எவ்வளவு?
மாநகராட்சி வார்டு கவுன்சிலர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000, நகராட்சி கவுன்சிலர்களுக்கு மாதம் ரூ.5,000 மற்றும் பேரூராட்சி/பஞ்சாயத்து கவுன்சிலர்களுக்கு மாதம் ரூ.2,500 மதிப்பூதியமாக வழங்கப்படுகிறது.
2. மாநகராட்சி மேயர் மற்றும் துணை மேயருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது?
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநகராட்சி மேயர்களுக்கு மாதம் ரூ.30,000 மற்றும் துணை மேயர்களுக்கு மாதம் ரூ.15,000 மதிப்பூதியமாக வழங்கப்படுகிறது.
3. கவுன்சிலர்களுக்கு எப்போது முதல் மாத சம்பளம் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டது?
பல ஆண்டுகாலக் கோரிக்கையை ஏற்று, ஜூலை 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் கவுன்சிலர்கள், மேயர்கள் மற்றும் உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகளுக்கு மாத மதிப்பூதியம் வழங்கும் திட்டத்தைத் தமிழக அரசு அமல்படுத்தியது.
