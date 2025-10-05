English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vaiko News: திடீர் என்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வைகோ! என்ன ஆனது?

கடந்த சில நாட்களாக சளி மற்றும் தொடர் இருமல் காரணமாக வைகோ (81) அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், உடனடியாக சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:45 AM IST
  • உடல்நல குறைவு!
  • மருத்துவமனையில் வைகோ அனுமதி.
  • தொண்டர்கள் கவலை.

Vaiko News: திடீர் என்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வைகோ! என்ன ஆனது?

மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரும், இந்திய அரசியலின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான வைகோ (81), உடல்நல குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த செய்தி, மதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மருத்துவமனை அனுமதி

கடந்த சில நாட்களாக சளி மற்றும் தொடர் இருமல் காரணமாக வைகோ அவதிப்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், நேற்று அக்டோபர் 4 செங்கல்பட்டில் நடைபெறவிருந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா மாநாட்டில் அவர் பங்கேற்பதாக இருந்தது. ஆனால், மாநாட்டிற்கு முன்பாக அவரது உடல்நிலையில் மேலும் பின்னடைவு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் உடனடியாக சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இருந்தபோதிலும், உடல்நிலை ஒத்துழைக்காததால் அவரால் பங்கேற்க முடியவில்லை. இது அவரது கட்சி தொண்டர்களிடையே வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் படிக்க | விஜய் என்ன தப்பு செய்தார்? 'அது' கிரிமினல் குற்றமில்லை - சொல்பவர் ஹெச். ராஜா

மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பு

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வைகோவின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் குழு தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது. அவருக்கு தேவையான அனைத்து பரிசோதனைகளும், சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும், கவலைப்பட தேவையில்லை என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஓரிரு நாட்கள் மருத்துவ கண்காணிப்பிற்கு பிறகு அவர் வீடு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொண்டர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் கவலை

வைகோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட செய்தி அறிந்ததும், மதிமுக தொண்டர்கள் அதிர்ச்சியும், கவலையும் அடைந்தனர். சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக பலரும் அவர் விரைவில் நலம் பெற வேண்டி தங்கள் பிரார்த்தனைகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் வைகோவின் உடல்நலம் குறித்துக் கேட்டறிந்து, அவர் விரைவில் பூரண நலம் பெற்று, மீண்டும் பொதுவாழ்வில் ஈடுபட தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் மூத்த அரசியல்வாதிகளில் ஒருவராகவும், மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் இருக்கும் வைகோ, தனது பேச்சாற்றலாலும், போராட்ட குணத்தாலும் அரசியலில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்தவர். அவரது உடல்நல குறைவுச் செய்தி, தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு தற்காலிக அமைதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் விரைவில் பூரண நலம்பெற்றுத் திரும்ப வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க | இனி விஜய்க்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு? மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை!

About the Author
MDMKVaikoHospitalChennaiDurai Vaiko

