/வைகோவுக்கு ஷாக்! ராஜினாமா செய்ய மறுத்த கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ.. அடுத்து என்ன?

MDMK Latest News: திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக அதிகாரப்பூர்வமாக விலகிறயது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மதிமும் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றது. 4 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட மதியம், கடைநல்லூர், சீர்காழி தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகியது. ஏற்கனவே திமுக கூட்டணியில் இருந்து விசிக, காங்கிரஸ் விலகிய நிலையில், தற்போது மதிமுகவும் அதிகாரப்பூர்வமாக திமுகவில் இருந்து விலகியது.
ஆனால், உதய சூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டதால், மதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இரண்டு பேரும் ராஜினாமா செய்யவில்லை. இவர்கள் இரண்டு பேரும் திமுகவில் இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ தி.மு. இராசேந்திரன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இதில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
கடையநல்லூர் மதிமுக எம்எல்ஏ திமு ராஜேந்திரன் தனது வலை பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "அன்புத் தலைவர் வைகோ அவர்களே உங்களை உண்மையாக நேசிக்கிறேன். கட்சி, சாதி, மதம் கடந்து நம்மை வெற்றிபெறச்செய்த கடையநல்லூர் தொகுதி மக்கள் நாள்தோறும் என்னிடம் வெளிப்படுத்தி வருகின்ற உணர்வினை மதித்தும், தலைவர் வைகோ அவர்கள் மீதோ, சட்டமன்ற உறுப்பினரான என் மீதோ களங்கம் படர்வதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டும் பதவி விலகல் என்ற முடிவை மேற்கொள்ள வேண்டாம்.
தங்கள் அறிவுரைப்படி சட்டமன்றத்தில் மறுமலர்ச்சி தி.மு.க. கட்சி உணர்வோடு நான் இயங்கி வருவதையும், பேசியதையும் பாராட்டிச் சொன்னீர்கள். எனது சட்டமன்றச் செயல்பாடுகள் தகுதி நீக்கத்திற்கு வழிவகுத்தால் மகிழ்ச்சியுடன் பதவியைத் துறந்து மக்களிடம் முறையிடுவோம். இப்போது அவசரம் வேண்டாம். குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் பொறுத்து இருப்போம்.
தவிர, கூட்டணி குறித்து தாங்களும்,கட்சியும் எடுக்கும் முடிவை மதிக்கிறேன். மேற்கண்ட தகவல்களையும், இன்னும் சில பல செய்திகளையும் நேற்று (26.06.2026) பிற்பகல் 2 மணிக்கு தாயகத்தில் வைகோ அவர்களிடம் கண்ணீருடன் முறையிட்டேன். அதன் பின்னர் இரவு தலைவர் வைகோ அவர்களிடம் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற உத்தரவை, பொதுக்குழுவில் என்னால் செயல்படுத்த இயலாது என்பதால் பொதுக்குழுவில் நான் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதை கழகப் பொருளாளர் மூலம் தலைவர் கவனத்திற்கு சொல்லி உள்ளேன்.
42 ஆண்டுகளாக தலைவர் வைகோ அவர்கள் மீது நான் வைத்திருக்கும் அன்பும், விசுவாசமும் உண்மையானது. அதேபோல் "வாக்களித்த மக்கள் பெருமைப்படுகின்ற வகையிலும், வாக்களிக்காத மக்கள் இவருக்கு வாக்களிக்கத் தவறிவிட்டோமே என்று நினைக்கின்ற வகையிலும் எனது செயல்பாடுகள் இருக்கும் என்று தொகுதி மக்களிடம் நானும், தலைவர் வைகோ அவர்களும் பேசி ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையும் உண்மையானது.
எஞ்சியுள்ள நம் வாழ்வில் எவ்வித களங்கமும் சுமக்க வேண்டாம் என்பது என் தாழ்மையான கருத்து. தலைவர் அவர்களே!எனது மேற்கண்ட கருத்துகள் உங்கள் நலனையும் உள்ளடக்கியது" என தெரிவித்தார். செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வைகோ, "வரும் இடைத்தேர்தலில் எங்களுடைய ஆதரவு தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கே. வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் 'தமிழக வெற்றிக்கழகத்தோடு' தோழமை ஏற்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்போம். இன்றைக்கு போடப்பட்ட தீர்மானங்களில் அரசு நல்லது செய்தால் பாராட்டுவோம் தவறு இருந்தால் சுட்டிக் காட்டுவோம்.
தவெக தலைவர் விஜய் அவர்களை சந்திக்கும் போது, அவர் என்னிடம் "உங்கள் இரண்டு எம்எல்ஏக்களையும் ராஜினாமா செய்ய சொல்லுங்கள், இடைத்தேர்தல் வரும், அதில் அவர்களுக்காக நானே வந்து பிரச்சாரம் செய்வேன். எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்து விட்டு வாருங்கள் என முதல்வர் விஜய் என்னிடம் சொன்னார் ஆனால் நான் முடியாது என்று மறுத்தேன் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களை வெற்றி பெற வைப்பது எனது கடமை என முதல்வர் விஜய் என்னிடம் உத்தரவாதம் அளித்தார்" என்றார்.