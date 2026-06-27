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வைகோவுக்கு ஷாக்! ராஜினாமா செய்ய மறுத்த கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ.. அடுத்து என்ன?

MDMK Latest News: திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகிய நிலையில்,  நான் ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன் என கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ ராஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில் செல்வனும் ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன் என கூறியிருந்தார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:22 PM IST
வைகோவுக்கு ஷாக்! ராஜினாமா செய்ய மறுத்த கடையநல்லூர் எம்எல்ஏ.. அடுத்து என்ன?
Image Credit: MDMK Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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