/45,000 மெடிக்கல் மூடல்... நாளை மருந்து கிடைக்குமா? தமிழக அரசு எடுத்த ஆக்சன் என்ன?

Medical Stores Strike : தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் உள்ள 50 ஆயிரம் மருந்தகங்களில் பெரும்பாலான கடைகள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக நாளை (மே 20) செயல்படாது. இந்நிலையில், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழக அரசின் ஏற்பாடுகளை விவரித்துள்ளார்.
Medical Stores Strike : நாடு முழுவதும் நாளை (மே 20) மருந்தகங்கள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக மூடப்பட இருக்கும் சூழலில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று (மே 19) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "ஆன்லைன் மூலம் மருந்துகள் விற்பனை செய்வதை எதிர்த்து மத்திய அரசை கண்டித்து, தமிழ்நாடு உள்பட நாடு முழுவதும் மருந்தகங்கள் ஸ்ட்ரைக் அறிவித்துள்ளன.
பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன் அடிப்படையில் சுகாதாரத் துறை சார்பில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன" என்றார்.
- அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் உள்ள மருந்தகங்கள்
- மாவட்ட மருத்துவமனைகள் உள்ள மருந்தகங்கள்
- தனியார் மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருந்தகங்கள்
இதன்மூலம், தமிழ்நாடு முழுவதும் 5000 மருந்தகங்கள் நாளை திறந்திருக்கும் என்றும் பொதுமக்கள் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் இரண்டு மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவார்கள், பொதுமக்களுக்கு தேவையான அவசர மருந்துகள் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு முழுவதும் வழக்கமாக 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மருந்து கடைகள் செயல்படும். இந்நிலையில் நாளை அதில் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக 5 ஆயிரம் மருந்தகங்கள் மட்டுமே திறந்திருக்கும். அது தவிர மக்களுக்கு தேவையான அவசர சிகிச்சை கிடைப்பதற்காக சுகாதாரத் துறை சார்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என உறுதியளித்தார்.
மேலும், மருந்தகங்களின் கோரிக்கை குறித்து பேசிய அவர், ஆன்லைனில் போலி மருத்துவ சீட்டுகளை உருவாக்கி, அதன்மூலம் மருந்துகளை பெற்று வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன என்றும் இதுதொடர்பான தெளிவான வழிமுறைகளை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார்.
ஆன்லைனில் மருந்துகள் விற்பனை செய்வது என்பது தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வராது என்றும் ஆனால் அவற்றை நெறிமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுப்போம் என்றும் அருண்ராஜ் உறுதியளித்தார்.
தொடர்ந்து, நீட் தேர்வு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு எதிரானது என்றும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், ஒரே நாடு ஒரே தேர்வு என்பது மாநில உரிமைக்கும், மாநில நலனுக்கும் எதிரானது என்றும் அருண் ராஜ் பேசியிருந்தார். நீட் வேண்டாம் என்பதே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலைப்பாடு என்றும் நிச்சயம் அது தொடர்பாக மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம் என்றும் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடு முழுவதும் மொத்தம் 12 லட்சத்திற்கும் மேலான மருந்தகங்கள் நாளை வேலை நிறுத்தம் காரணமாக செயல்படாது என தகவல். ஆன்லைன் மருந்து விற்பனைக்கு எதிராக இந்த வேலைநிறுத்தம் நடத்தப்படுகிறது.
செயற்கை தொழில்நுட்பம் மூலம் போலி மருந்துவச் சீட்டுகள் உருவாக்கி ஆன்லைனின் மருந்துகள் வாங்கும் போக்குகள் அதிகரித்துள்ளன. இளைஞர்கள் போதைக்காக வலி நிவாரண மற்றும் தூக்க மாத்திரைகளை ஆன்லைனில் எளிதாக வாங்கிப் பயன்படுத்துவதும் முக்கிய பாதிப்புகளாகும்.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இறண்டு மருந்து ஆய்வாளர்களை அல்லது மருந்தக சங்கங்கள் அறிவித்துள்ள மாவட்ட வாரியான அவசர உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டால், தேவையான மருந்துகள் உடனடியாகக் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும்.