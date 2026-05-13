  • /தமிழக உளவுத்துறை ஐஜியாக அஸ்ரா கர்க் நியமனம்: யார் இந்த அதிரடி அதிகாரி?

தமிழக உளவுத்துறை ஐஜியாக அஸ்ரா கர்க் நியமனம்: யார் இந்த அதிரடி அதிகாரி?

Who is Asra Garg IPS?: தமிழக அரசின் புதிய உளவுத்துறை ஐஜியாக அஸ்ரா கர்க் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வடக்கு மண்டல ஐஜியாக இருந்த அவர், தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அவினாஷ்குமாருக்குப் பதிலாக இந்தப் பொறுப்பை ஏற்கிறார். நேர்மையான அதிகாரி என்று பெயரெடுத்த இவர், கந்துவட்டி ஒழிப்பு மற்றும் சமூக நீதிப் பணிகளில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 13, 2026, 05:02 PM IST|Updated: May 13, 2026, 05:02 PM IST
Image Credit: Who is Asra Garg IPS? New Intelligence IG of Tamil Nadu | Profile &amp; Achievements | Image: ANI

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

