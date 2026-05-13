/தமிழக உளவுத்துறை ஐஜியாக அஸ்ரா கர்க் நியமனம்: யார் இந்த அதிரடி அதிகாரி?

Who is Asra Garg IPS?: தமிழக அரசின் புதிய உளவுத்துறை ஐஜியாக அஸ்ரா கர்க் ஐபிஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வடக்கு மண்டல ஐஜியாக இருந்த அவர், தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட அவினாஷ்குமாருக்குப் பதிலாக இந்தப் பொறுப்பை ஏற்கிறார். நேர்மையான அதிகாரி என்று பெயரெடுத்த இவர், கந்துவட்டி ஒழிப்பு மற்றும் சமூக நீதிப் பணிகளில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்.
Meet Asra Garg IPS: தமிழக காவல்துறையின் மிகத் திறமையான மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகளில் ஒருவராகக் கருதப்படும் அஸ்ரா கர்க் ஐபிஎஸ் (Asra Garg IPS) தமிழ்நாடு உளவுத்துறை ஐஜியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். உளவுத்துறை ஐஜியாக தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்டு இருந்த அவினாஷ்குமார் மாற்றப்பட்டு புதிய ஐஜியாக அஸ்ரா கர்க் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டியது முக்கியமாக உள்ளது. அதற்கு காரணம் கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்கும் முன்பாக, தமிழக அரசு அமைத்த சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் தலைவராக அஸ்ரா கர்க்கே நியமனம் செய்யப்பட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அஸ்ரா கர்க், தற்போது உளவுத்துறை (Intelligence) ஐஜியாக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
திறமை: 2004-ம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரியான இவர், நேர்மையான அதிகாரி என்று அறியப்படுபவர்.
முக்கியப் பணி: முன்னதாக கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை விசாரிக்க தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் தலைவராகவும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார்.
பின்னணி: பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலாவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்.
கல்வி: மின்முறைப் பொறியியல் (Electrical Engineering) பட்டதாரி.
மொழி: இவருடைய தாய்மொழி பஞ்சாபி என்றாலும், தமிழில் மிக சரளமாகப் பேசும் திறன் கொண்டவர்.
ஆண்டு: 2004-ம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் (Tamil Nadu Cadre) அதிகாரி.
ஆரம்ப காலப் பணி: வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராகத் (ASP) தனது பணியைத் தொடங்கினார்.
மாவட்ட எஸ்பி: திருநெல்வேலி, மதுரை மற்றும் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளராக (SP) பணியாற்றியுள்ளார்.
மத்தியப் பணி: சிபிஐ-யில் (CBI) முக்கியப் பொறுப்புகளில் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்.
சமீபத்திய பொறுப்புகள்: தென் மண்டல ஐஜி, சென்னை வடக்கு சட்ட ஒழுங்கு கூடுதல் ஆணையர் மற்றும் வட மண்டல ஐஜியாகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
கந்துவட்டி ஒழிப்பு: திருநெல்வேலி மற்றும் மதுரையில் பணியாற்றியபோது, ஏழை மக்களை வாட்டி வதைத்த கந்துவட்டி கும்பலுக்கு எதிராகக் கடும் நடவடிக்கை எடுத்து மக்களின் பாராட்டுகளைப் பெற்றார்.
சாதி மோதல்கள் கட்டுப்பாடு: தென் மாவட்டங்களில் நிலவிய சாதி ரீதியான பதற்றங்களைத் தணிப்பதிலும், சட்ட ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டார்.
உத்தப்புரம் விவகாரம்: மதுரை மாவட்டத்தில் பணியாற்றியபோது, உத்தப்புரம் தீண்டாமைச் சுவர் விவகாரத்தில் தலித் மக்களைக் கோவிலுக்குள் அழைத்துச் சென்று சமூக நீதியை நிலைநாட்டியதில் இவரது பங்கு முக்கியமானது.
நேர்மை: 2019-ம் ஆண்டு தனக்கு ₹2 கோடி லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற கட்டுமான நிறுவனத் துணைத் தலைவரைக் கைது செய்து தனது நேர்மையை நிரூபித்தார்.
2025 செப்டம்பரில் கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தை (41 பேர் உயிரிழந்த வழக்கு) விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவின் தலைவராக இருந்தவர் இவரே. தற்போது தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உளவுத்துறை ஐஜி (IG Intelligence) பொறுப்பை இவரிடம் ஒப்படைத்துள்ளது.