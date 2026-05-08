தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் மெகா டபுள் ஜாக்பாட்!

TN Govt Employees DA Hike News: மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள 2% அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிந்தைய சூழலில் அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கும் 5 மாத நிலுவைத் தொகை (DA Arrears) குறித்த விரிவான அலசல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 8, 2026, 04:01 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2% கூடுதல் அகவிலைப்படி உயர்வு.
  • தமிழகத்தில் 2026 தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு.
  • ஜனவரி முதல் மே வரையிலான 5 மாத அரியர் தொகை நிலுவை.

சென்னை: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடுத்தடுத்து வந்துள்ள இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றங்கள் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் மத்திய அரசின் அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு மாநில அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை தூண்டியுள்ளது.

1. மத்திய அரசின் 'ஜாக்பாட்' அறிவிப்பு: 2% அகவிலைப்படி உயர்வு

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய நிவாரணமாக அகவிலைப்படியை (Dearness Allowance - DA) மேலும் 2% உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அகவிலைப்படி உயர்வு ஏன் முக்கியம்?

அகவிலைப்படி என்பது வெறும் ஊதிய உயர்வு மட்டுமல்ல, அது பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு பாதுகாப்பு அரண். அன்றாட அத்தியாவசிய பொருட்களான மளிகை, எரிபொருள் மற்றும் காய்கறிகளின் விலை உயரும்போது, சாமானிய ஊழியர்களின் வாங்கும் திறன் (Purchasing Power) பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக இந்தத் தொகை வழங்கப்படுகிறது.

அகவிலைப்படி உயர்வு கணக்கீடு முறை

மத்திய அரசு பொதுவாக நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு (CPI) எண்களின் அடிப்படையில் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை (ஜனவரி மற்றும் ஜூலை) இந்த மாற்றங்களைச் செய்கிறது. கடந்த ஆண்டு 2025 அக்டோபரில் டிஏ 55%-லிருந்து 58%-ஆக உயர்த்தப்பட்டது. தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 2% உயர்வு, ஊழியர்களின் கையில் கூடுதல் பணப்புழக்கத்தை உறுதி செய்யும்.

2. தமிழக அரசியல் மாற்றம் மற்றும் 5 மாத நிலுவைத் தொகை (Arrears)

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு புதிய அரசியல் அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளன. விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழகம் (தாவேக்கா) 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள சூழலில், அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் இப்போது முன்னுரிமை பெற்றுள்ளன.

அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பு

வழக்கமாக மத்திய அரசு டிஏ உயர்வை அறிவித்தவுடன், மாநில அரசுகளும் அதனை பின்பற்றி அறிவிப்பு வெளியிடும். ஆனால் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் மற்றும் ஆட்சி மாற்றத்தினால் சில அறிவிப்புகள் தாமதமாகின. தற்போது புதிய அரசு அமையவுள்ள நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் முக்கியமாக இரண்டு விஷயங்களை எதிர்பார்க்கின்றனர்.

ஒன்று 2026 ஜனவரி மாதம் முதல் மே மாதம் வரையிலான 5 மாத காலத்திற்கான அகவிலைப்படி நிலுவைத் தொகை (DA Arrears) எப்போது கையில் கிடைக்கும் என்பதுதான் ஊழியர்களின் பிரதான கேள்வியாக இருக்கிறது.

இரண்டாவது ஜூன் மாத சம்பளத்துடன் இந்த புதிய உயர்வு பிரதிபலிக்குமா என்ற ஆவல் அதிகரித்துள்ளது.

8-வது ஊதியக்குழு எப்பொழுது? அடுத்த கட்ட விவாதம்

வெறும் அகவிலைப்படி உயர்வுடன் மட்டும் ஊழியர்கள் திருப்தி அடையவில்லை. அவர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான 8-வது ஊதியக்குழுவை (8th Pay Commission) அமைப்பது குறித்த விவாதங்கள் தற்போது சூடுபிடித்துள்ளன.

தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் 2% உயர்வு என்பது ஒரு தற்காலிக நிவாரணமே தவிர, முழுமையான ஊதிய மாற்றமல்ல என்பது ஊழியர் சங்கங்களின் கருத்து. புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டால் மட்டுமே, அடிப்படை ஊதியத்தில் பெரிய மாற்றத்தை காண முடியும். புதியதாகப் பொறுப்பேற்கும் அரசு, அரசு ஊழியர்களின் இந்த உணர்வுகளைப் புரிந்து கொண்டு செயல்படும் என்று அரசு ஊழிகர்கள் சங்கம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

டிஏ உயர்வால் ஒரு ஊழியருக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும்?

விவரம் நிலை
அகவிலைப்படி உயர்வு 2% (கூடுதல்)
பயனாளிகள் மத்திய & மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள்
நிலுவைத் தொகை காலம் ஜனவரி 2026 முதல் மே 2026 வரை (எதிர்பார்ப்பு)
முக்கிய நோக்கம் பணவீக்கத்தைச் சமாளித்தல் மற்றும் சேமிப்பை அதிகரித்தல்

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நம்பிக்கை

தமிழக அரசு ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் எப்போதும் "வாக்குறுதிகளின் அமலாக்கத்தை" உன்னிப்பாகக் கவனிப்பவர்கள். புதிய அரசியல் சூழலில், 5 மாத நிலுவைத் தொகையுடன் கூடிய அகவிலைப்படி உயர்வு என்பது அவர்களுக்குக் கிடைக்கப்போகும் ஒரு மிகப்பெரிய 'ஜாக்பாட்' என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை.

விலைவாசி உயர்வால் திணறி வரும் நடுத்தர வர்க்க அரசு ஊழியர்களுக்கு, இந்த கூடுதல் வருமானம் அவர்களின் குடும்பப் பொருளாதாரத்தை சீரமைக்க உதவும். புதிய அரசு இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிடும் என்று கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

