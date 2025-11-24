English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கல் பரிசு 2026: ரூ.5000 ரொக்கமா? - மு.க.ஸ்டாலின் அரசின் முன்னேற்பாடுகள் முழு விவரம்!

பொங்கல் பரிசு 2026: ரூ.5000 ரொக்கமா? - மு.க.ஸ்டாலின் அரசின் முன்னேற்பாடுகள் முழு விவரம்!

Pongal Gift 2026 News: 2026 பொங்கல் பரிசுத் திட்டத்தில் ரூ.5000 ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு மேற்கொள்ளும் முன்னேற்பாடுகள், நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தேதி குறித்த தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:23 PM IST

Trending Photos

நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
camera icon10
Most Brand Value Celebrities
இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? அய்யோ இவரா! முக்கியமான போட்டியாளராச்சே..!
camera icon7
Bigg Boss 9 Tamil
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வார எவிக்‌ஷன் யார்? அய்யோ இவரா! முக்கியமான போட்டியாளராச்சே..!
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
பொங்கல் பரிசு 2026: ரூ.5000 ரொக்கமா? - மு.க.ஸ்டாலின் அரசின் முன்னேற்பாடுகள் முழு விவரம்!

MK Stalin Pongal Gift 2026: தமிழ்நாட்டில் 2026 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பரிசு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. எனினும், அடுத்த ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவுள்ளதால், இது குறித்த பல எதிர்பார்ப்புகளும், அரசுத் தரப்பில் சில முன்னேற்பாடுகள் குறித்தும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. தற்போதுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் (MK Stalin Pongal) தலைமையிலான அரசு செய்து வரும் முன்னேற்பாடுகள் மற்றும் மக்கள் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்த விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பொங்கல் பரிசு 2026 குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் தகவல்கள்:

பொங்கல் பரிசு (Pongal Gift 2026) குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகாத நிலையில், அரசு வட்டாரங்களில் பரவி வரும் முக்கியத் தகவல்கள் என்ன?, பொங்கல் ரொக்கப் பரிசு (Pongal Cash Gift) உயருமா?, பொங்கல் பண்டிகை இலவச வேட்டி சேலை (Pongal Free Dhoti and Saree) விநியோகம் எப்பொழுது?, யாருக்கு பொங்கல் பரிசு 2026 கிடைக்கும்?, பொங்கல் பரிசு நிதி ஒதுக்கீடு? உட்பட பொங்கல் சார்ந்த செய்திகளை பார்ப்போம்.

பொங்கல் ரொக்கப் பரிசு உயர்வு:

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் ரொக்கப் பரிசுத் தொகை (Pongal Cash Gift) ரூ.2,000 ஆகவோ அல்லது ரூ.5,000 ஆகவோ உயர்த்தி வழங்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. (இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், எந்த தொகையும் உறுதியாகவில்லை).

பொங்கல் பரிசு முன்னேற்பாடுகள்: 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், பொங்கல் பரிசாக ரூ.2,000 ரொக்கமாக வழங்குவது குறித்தும், அதற்கான நிதி ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக அரசு உயர் மட்ட வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு:

வழக்கமாக வழங்கப்படும் 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு ஆகியவற்றுடன், கூடுதல் பொருட்களாக வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய் போன்ற பொருட்களும் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

பொங்கல் இலவச வேட்டி, சேலை:

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை வழங்கும் திட்டத்திற்கான உற்பத்திப் பணிகள் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டு, அவை அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பப்படும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு அரசுக்கு கோரிக்கை:

தமிழ்நாடு மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் சங்கம், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு புதிய பானையையும், ஒரு புதிய அடுப்பையும் இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசின் முன்னேற்பாடுகள் என்ன?

அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு முன்பே, அரசுத் தரப்பில் (TN Govt Pongal Scheme) சில நிதி மற்றும் நிர்வாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது. 

நிதி ஒதுக்கீடு: ரொக்கப் பரிசு (Pongal Cash) வழங்குவதற்காக நிதி ஆதாரங்களை உருவாக்க நிதித்துறைக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ரூ.5,000 ரொக்கம் வழங்குவதாக இருந்தால் சுமார் ரூ.12,000 கோடி நிதி தேவைப்படும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

ஆலோசனை: பொங்கல் பரிசு (Pongal Gift 2026) குறித்து முக்கிய முடிவெடுக்க, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்கூட்டிய விநியோகம்: இலவச வேட்டி-சேலை (Free Dhoti and Saree) விநியோகத்தை முன்கூட்டியே தொடங்கி, பொங்கல் பண்டிகைக்குள் அனைவரும் பெறுவதை உறுதிசெய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

பயனாளிகள்: சுமார் 2.2 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் (Pongal gift 2026 to ration card holders), இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

முக்கிய குறிப்பு:

இந்த விவரங்கள் அனைத்தும் தற்போது செய்திகளில் வெளியாகும் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் அரசு வட்டாரத் தகவல்களே ஆகும். முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த பின்னரே 2026 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் திட்டம் (When will Pongal Gift 2026 be distributed?) மற்றும் அதற்கான ரொக்கத் தொகை குறித்த உறுதியான விவரங்கள் தெரியவரும்.

மேலும் படிக்க - பொங்கல் பரிசு ரூ.2000? தமிழக அரசின் மெகா ஜாக்பாட் அறிவிப்பு? யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க - ரேஷன் கார்டுக்கு ரூ.5000 பொங்கல் பரிசு? அமைச்சர் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

மேலும் படிக்க - பொங்கலுக்கு முன் சப்ரைஸ்.. ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு தயாரான பரிசு.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Pongal gift 2026MK StalinTN GovtPongal schemeTamil nadu

Trending News