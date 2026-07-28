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Explained: மேகதாது அணை கட்ட தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் தேவையா? மத்திய அரசு vs தமிழக அரசு

Mekedatu Dam Issue Explainer : மேகதாது அணையை கட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டின் அனுமதி வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு மத்திய அரசின் நிலைபாடு, அதை எதிர்க்கும் தமிழ்நாடு அரசு முன்வைக்கும் வாதங்கள், இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு முன்வைக்கும் கோரிக்கைகள் உள்ளிட்டவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:18 PM IST
Explained: மேகதாது அணை கட்ட தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் தேவையா? மத்திய அரசு vs தமிழக அரசு
Image Credit: Mekedatu Dam Issue Explained | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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