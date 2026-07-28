/Explained: மேகதாது அணை கட்ட தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் தேவையா? மத்திய அரசு vs தமிழக அரசு

Mekedatu Dam Issue Explained : மேகதாது அணை திட்டம் என்பது கர்நாடக - தமிழக எல்லைக்கு அருகே, பெங்களூரு மாநகரின் குடிநீர் தேவை மற்றும் மின் உற்பத்திக்கா காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு கட்ட திட்டமிட்டுள்ள ஒரு சமநிலைச் சேமிப்பு நீர்த்தேக்கமாகும். தற்போது மேகதாது அணை திட்டம் மீண்டும் பேசுபொருளாகி உள்ளது. மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு இடையே கடும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
தங்கள் எல்லைக்குள் நீரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டி மத்திய அரசு நேற்று (ஜூலை 27) மேகதாது அணை தொடர்பாக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அன்புமணி எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்திருந்தது. இந்நிலையில், மத்திய அரசு நேற்று அளித்த பதிலை திரும்ப பெற வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூலை 28) பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
மேகதாது அணையை கட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டின் அனுமதி வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு மாநிலங்களைவையில் மத்திய அரசு அளித்த விரிவான பதில்கள் என்னென்ன?, மத்திய அரசின் பதில்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முன்வைக்கும் வாதங்கள் என்னென்ன?, இந்த விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்து மத்திய அரசிடம், தமிழ்நாடு அரசு முன்வைக்கும் கோரிக்கைகள் என்னென்ன? உள்ளிட்டவற்றை விரிவாக இந்த சிறப்பு கட்டுரையில் காணலாம்.
மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு (சுருக்கம்): 2018 உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் மேகதாது அணை கட்ட தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் கட்டாயம் என வெளிப்படையாக குறிப்பிடப்படவில்லை.
கடந்த 16.02.2018 அன்று, மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய காவிரி நதி நீர் பங்கீடு தொடர்பான தீர்ப்பில், கர்நாடக அரசு காவிரியின் குறுக்கே எந்தவொரு கட்டமைப்பையும் புதிதாக ஏற்படுத்த, காவிரி நதி பாயும் மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும் என்று… pic.twitter.com/kEoqo6VXac— K.Annamalai (@annamalai_k) July 28, 2026
The Text of the D.O. Letter dated 28.7.2026, addressed to the Hon'ble Prime Minister of India Thiru. Narendra Modi, from the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Thiru. C. Joseph Vijay, regarding Mekedatu Dam.#CMJosephVijay pic.twitter.com/HbdwQAM3nQ— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 28, 2026
வாதம் (சுருக்கம்): ஒரு மாநிலத்தின் எல்லைக்குள் திட்டம் அமைகிறது என்பதற்காக, அந்த திட்டத்தில் பாதிக்கப்படக்கூடிய கீழ்ப்பாசன மாநிலங்களின் உரிமைகளை புறக்கணிக்க முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்துகிறது.
வாதம் (சுருக்கம்): நீரின் மொத்த அளவு மட்டும் முக்கியமல்ல. எந்த நேரத்தில், எந்த அளவுக்கு நீர் திறக்கப்படுகிறது என்பதும் முக்கியம் என தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்துகிறது.
வாதம் (சுருக்கம்): இதன்மூலம், மேகதாது அணை திட்டம் வெறும் அணை கட்டுமானத் திட்டம் என்று மட்டும் சுருக்க முடியாது என்பதே தமிழ்நாடு அரசின் வாதம்.
வாதம் (சுருக்கம்): காவிரி நடுவர் மன்ற ஆணைக்கு இணங்குவது திட்டத்தை பரிசீலிப்பதற்கான முக்கிய நிபந்தனையாகவே உள்ளது.
2018 உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில், காவிரியின் குறுக்கே கட்டமைப்பு அமைக்க தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட காவிரி ஆற்றுப்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதலை கர்நாடகா பெற வேண்டும் என வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை.
2018 உச்சநீதிமன்றத் தீர்பில் 'ஒப்புதல்' என்ற வார்த்தை உள்ளதா என்பதை மட்டும் வைத்து முடிவு செய்யக்கூடாது. காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி ஆணை, உச்ச நீதிமன்றத்தின் முந்தைய சட்ட முன்னணுதாரங்கள், காவிரி ஆற்றுப்படுகையின் மற்ற மாநிலங்களின் உரிமைகள், காவிரி நீரின் ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட ஓட்டம் ஆகிய அனைத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
காவிரி நடுவர் மன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புடன் திட்டம் ஒத்துப்போகிறது என்பது உறுதி செய்யப்படாமல் மேகதாது திட்டத்திற்கு எந்த அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது.