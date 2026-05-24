/மேகதாது அணை விவகாரம் : வாய் திறந்து பேசுங்க முதலமைச்சரே.. திமுக காரசாரமான அறிக்கை

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் சிவக்குமார் தெரிவித்த கருத்துக்கு, திமுக காரசாரமான பதிலடியை கொடுத்துள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இப்போதாவது வாய் திறப்பாரா? என்றும் கேள்வி
கர்நாடக மாநில துணை முதலமைச்சர் சிவக்குமார், மேகதாதுவில் அணை கட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து மத்திய அரசிடம் வழங்க இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளதற்கு திமுக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மே 21 ஆம் தேதி பேசிய சிவக்குமார், மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான மறு சீரமைக்கப்பட்ட திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், மத்திய அரசிடம் அது விரைவில் கொடுக்கப்படும் என்று கூறினார். டெல்லி அனுமதி அளித்தவுடன் அணை கட்டுமான பணிகள் தொடங்கும் என்றும், அதற்காக ஏற்கனவே அங்கு அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். இதற்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், திமுக காரசாரமான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது; "மேகதாதுவில் அணை கட்டும் புதிய விரிவான திட்டத்தை ஒன்றிய அரசிடம் வழங்கப் போவதாக கர்நாடக மாநில துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் சொல்லி இருப்பது கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் இதனை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டும் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்றும் டி.கே.சிவக்குமார் ல்லி இருப்பது அவரது ஆணவப் போக்கைக் காட்டுகிறது. தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்து விட்டது. பலவீனமான கூட்டணி அரசுதானே அமைந்துள்ளது என்ற எண்ணத்தில் சிவக்குமார் இப்படி பேசி இருப்பது போலத் தெரிகிறது. தங்களது காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆட்சியில் அங்கம் வகிப்பதால் எதிர்ப்பு இருக்காது என்று நினைத்து, துடுக்குடன் வார்த்தைகளை விட்டுள்ளார் அவர்.
மேகதாதுவில் அணை கட்டும் விஷயத்தில் கர்நாடக அரசு உறுதியாக இருப்பதாக சிவக்குமார் சொல்லி இருக்கிறார். காவிரி நதியில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்ட எங்கள் கழகத் தலைவர் எந்தவிதத் தியாகம் செய்யவும் தயங்க மாட்டார். கதாது அணையைக் கர்நாடகம் கட்டுவது என்பது, ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டுக்கு இழைக்கும் துரோகம்.
உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் படி, காவிரியின் கீழ்ப்படுகை மாநிலங்களின் முன் அனுமதியைப் பெறாமல் மேகதாதுவில் எந்தவொரு கட்டுமானப் ணியையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது. அதை மீறித் தற்பொழுது மேகதாதுவில் அணை கட்டும் திட்டத்தினை கர்நாடக அரசு முழு முனைப்புடன் செய்து வருவது டெல்டா விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. காவிரி உரிமைகளை நசுக்கும் விதமாக அமைந்துள்ள கர்நாடக மாநில துணை முதலமைச்சரின் பேச்சுக்கு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் இப்போதாவது வாய் திறந்து கண்டிக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டின் போராட்டங்கள் விழலுக்கு இறைத்த நீராகி விடக்கூடாது. காவிரி விவகாரத்தில் ஒட்டுமொத்தத் தமிழ்நாடும், அனைத்து அரசியல் இயக்கங்களும் ஒரே குரலில் ஒலிக்கிறது - ஒரே உணர்வில் இயங்குகிறது என்பதை, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தங்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் கர்நாடக அரசுக்கு அழுத்தமாகத் தெரிவிக்க வேண்டும். மேகதாதுவில் அணை கட்டும் அவர்களது முயற்சியை துவக்கத்திலேயே முறியடிக்க வேண்டும். இப்போதாவது - இதற்காகவாவது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே வாய் திறந்து பேசுவாரா? என மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள்" என தெரிவித்துள்ளார்.
1. கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் மேகதாது அணை குறித்து என்ன கூறியுள்ளார்?
மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கான மறுசீரமைக்கப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாராகிவிட்டதாகவும், அதை விரைவில் மத்திய அரசிடம் வழங்க உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். மேலும், டெல்லி அனுமதி அளித்தவுடன் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
2. சிவக்குமாரின் கருத்துக்கு திமுக சார்பில் யார், என்ன கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்?
திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு சிவக்குமாரின் பேச்சை வன்மையாகக் கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் பலவீனமான கூட்டணி அரசு உள்ளதாலும், அதில் காங்கிரஸ் இருப்பதாலும் சிவக்குமார் ஆணவத்துடனும் துடுக்குடனும் பேசியுள்ளார் என சாடியுள்ளார்.
3. மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது குறித்து உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு என்ன கூறுகிறது?
உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி, காவிரியின் கீழ்ப்படுகை மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் முன் அனுமதியைப் பெறாமல் மேகதாதுவில் எந்தவொரு கட்டுமானப் பணியையும் கர்நாடகா மேற்கொள்ளக் கூடாது. தற்போதைய கர்நாடக அரசின் செயல் டெல்டா விவசாயிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
4. காவிரி உரிமைக்காக திமுக தலைவர் என்ன செய்யத் தயாராக இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது?
காவிரி நதியில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்டத் தங்கள் கழகத் தலைவர் எந்தவிதத் தியாகத்தையும் செய்யத் தயங்க மாட்டார் என்று கே.என்.நேரு குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், மேகதாதுவில் கர்நாடகம் அணை கட்டுவது தமிழ்நாட்டிற்கு இழைக்கும் துரோகம் என்றும் கூறியுள்ளார்.
5. தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு திமுக விடுத்துள்ள கோரிக்கை என்ன?
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உடனடியாக வாய் திறந்து கர்நாடக அரசின் போக்கைக் கண்டிக்க வேண்டும் எனக் கோரியுள்ளார். மேலும், கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் அரசுக்குத் தமிழ்நாட்டின் ஒற்றைக் குரல் உணர்வை அழுத்தமாகத் தெரிவித்து, அணை கட்டும் முயற்சியை முறியடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.