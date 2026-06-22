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மேகதாது விவகாரம்: புதிய நடுவர் மன்றம் கோருவதால் பாதிப்பில்லை - தங்கம் தென்னரசு

Mekedatu issue, Thangam Thennarasu : மேகதாது விவகாரத்தில் புதிய நடுவர் மன்றம் கோருவதால் பாதிப்பில்லை என முன்னாள் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கமளித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:59 PM IST
மேகதாது விவகாரம்: புதிய நடுவர் மன்றம் கோருவதால் பாதிப்பில்லை - தங்கம் தென்னரசு
Image Credit: Mekedatu issue - Thangam Thennarasu

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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