/மேகதாது விவகாரம்: புதிய நடுவர் மன்றம் கோருவதால் பாதிப்பில்லை - தங்கம் தென்னரசு

Mekedatu issue, Thangam Thennarasu : மேகதாது விவகாரத்தில் புதிய நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்ற தமிழக அரசின் கோரிக்கை, உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே அளித்த காவிரி இறுதித் தீர்ப்பை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது என்று முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், மூத்த சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனையின் படியே இந்த புதிய நடுவர் மன்றக் கோரிக்கையைத் தமிழக அரசு முன்வைத்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
சட்டப்பேரவையில் மேகதாது விவகாரம் தொடர்பான தீர்மானத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்ட போது, எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் யாரும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவில்லை என்றும், அனைத்துத் தரப்பினரின் ஆதரவோடு இந்த தீர்மானம் ஏகமனதாக (ஒருமனதாக) நிறைவேற்றப்பட்டது என்றும் அவர் விளக்கினார். தமிழக மக்களின், குறிப்பாக டெல்டா விவசாயிகளின் நலனைப் பாதுகாக்க இந்த திருத்தம் மிகவும் அவசியமானது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
மத்திய நீர்வளத்துறை ஆணையம் சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளோடுதான் மேகதாது திட்டத்திற்கு ஆரம்பத்தில் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது என்றும், இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றமும் தனது தீர்ப்பில் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது என்றும் தங்கம் தென்னரசு நினைவூட்டினார். தமிழக சட்டப்பேரவையிலும், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டங்களிலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டக் கூடாது எனப் பலமுறை தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றித் தமிழகம் தனது வலுவான எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து வந்துள்ளது. இருப்பினும், கர்நாடக அரசு பிடிவாதமாக அணை கட்டும் முயற்சியில் இறங்குவதால், தமிழகம் இந்த விவகாரத்தைக் கவனமாகக் கையாள வேண்டியது அவசியம் என்றும், இல்லையெனில் அவர்கள் அணை கட்டும் பணியில் பெரிய அளவில் முன்னேறிவிடுவார்கள் என்றும் எச்சரித்தார்.
மேகதாது விவகாரம் என்பது உச்சநீதிமன்றத்தில் கூட இன்னும் முழுமையான முடிவுக்குக் கொண்டு வர முடியாத ஒரு சிக்கலாக நீடித்து வருகிறது. இதற்கு முன்னுதாரணமாக, பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே அணை கட்டக் கூடாது என்று தமிழகம் கோரிக்கை வைத்த போது, உச்சநீதிமன்றமே நடுவர் மன்றம் அமைக்கலாம் என்று வழிகாட்டியதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அதே வழியைப் பின்பற்றி, மேகதாது விவகாரத்திலும் புதிய நடுவர் மன்றம் கேட்பது டெல்டா மக்களின் நலனைப் பாதுகாக்க எடுக்கப்படும் ஒரு முக்கிய சட்டப் போராட்ட முயற்சி என்று அவர் விவரித்தார்.
இறுதியாக, அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தாண்டி, மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் இந்த நடவடிக்கையைத் தடுக்க அனைத்துக் கட்சிகளும் ஓர் அணியாகத் திரள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். திமுக முன்வைத்த இந்த ஆலோசனையை முதலமைச்சர் ஏற்றுக்கொண்டு முன்மொழிந்ததன் பேரிலேயே இத்தீர்மானம் நிறைவேறியுள்ளது என்றும், சட்டமன்றத்தில் இத்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்ட போது யாரும் மாற்றுக்கருத்து கூறவில்லை என்றும் தங்கம் தென்னரசு தனது பேட்டியில் தெளிவுபடுத்தினார்.