தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: மேட்டூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Mettur Election Result 2026: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டூர் (Mettur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 04:49 AM IST
Mettur Election Result 2026: மேட்டூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேட்டூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து ஐந்தாவது (85) தொகுதியாகும். இது தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய அணைகளில் ஒன்றாக உள்ள மேட்டூர் அணை மற்றும் அதன் நீர்த்தேக்கம் இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளது.
 

மேட்டூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி, அதாவது இன்று வரும் மேட்டூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
 

மேட்டூர்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அஇஅதிமுக (AIADMK): ஜி.வெங்கடாசலம்

திமுக (DMK): மிதுன் சக்ரவர்த்தி

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கே.செல்வம்
 
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வித்யா வீரப்பன்
 

மேட்டூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,55,665
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,28,836
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,26,814
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 15
 

மேட்டூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.09% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
 

மேட்டூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

 
வெற்றி: சதாசிவம் (பாமக) - 97,055 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.சீனிவாச பெருமாள் (திமுக) - 96,399 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சி.மணிகண்டன் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,109 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: அனுசுயா (மநீம) - 4,605 வாக்குகள்
 

மேட்டூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மேட்டூர் தொகுதியில் 79.56 % வாக்குகள் பதிவாகின.
 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

