முதல் தேர்தலிலேயே எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சியை பிடித்த ரகசியம்! விஜய்க்கு சாத்தியம் ஆகுமா?

சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சியை பிடித்த ரகசியம் தெரியுமா? சுவாரஸ்யமான வரலாற்று பின்னணி! விஜய்க்கு சாத்தியம் ஆகுமா? முழு விவரம்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 14, 2026, 10:26 AM IST
சித்திரை 01 செவ்வாய்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 01 செவ்வாய்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
வாரத்தின் முதல்நாளில் தடாலடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! பின்னணியில் 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ!
camera icon11
Gold price
வாரத்தின் முதல்நாளில் தடாலடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! பின்னணியில் 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ!
10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள் இதோ!
camera icon6
Top 5 Camera Mobiles
10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள் இதோ!
தமிழகத்தில் இளம் வயதில் முதல்வர் ஆனது யார் தெரியுமா?
camera icon6
vijay
தமிழகத்தில் இளம் வயதில் முதல்வர் ஆனது யார் தெரியுமா?
இந்திய அரசியலில், குறிப்பாக தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு திரைப்பட நடிகர் புதிதாக கட்சி தொடங்கி, தான் சந்தித்த முதல் சட்டமன்ற தேர்தலிலேயே மாபெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றிய முதல் நிகழ்வு என்றால் அது 1977ம் ஆண்டு எம்.ஜி.ஆர் நிகழ்த்திய வரலாற்று சாதனை தான். எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள், பல தசாப்தங்கள் போராடியும் எட்ட முடியாத முதலமைச்சர் நாற்காலியை, எம்.ஜி.ஆர் குறுகிய காலத்திலேயே எப்படி அடைந்தார் என்று பலருக்கும் ஆச்சரியம் இருக்கும். அந்த வெற்றியின் பின்னணியில் உள்ள ரகசியங்கள் என்னென்ன என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

மேலும் படிக்க: பூத் ஸ்லிப் கைக்கு வரவில்லையா? இணையத்தில் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

திமுகவிலிருந்து நீக்கம்

எம்.ஜி.ஆர் ஆரம்ப காலத்தில் திமுகவில் முக்கிய தலைவராகவும், அண்ணாவின் நம்பிக்கைக்குரியவராகவும் இருந்தார். 1967ம் ஆண்டு பரங்கிமலைதொகுதியில் போட்டியிட்டு முதல் முறையாக திமுக எம்.எல்.ஏ-வாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அண்ணாவின் மறைவுக்கு பிறகு, 1971ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக மாபெரும் வெற்றி பெற்ற போதிலும், கருணாநிதி அமைச்சரவையில் எம்.ஜி.ஆருக்கு இடம் மறுக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, திமுக அரசுக்கு எதிராக எம்.ஜி.ஆர் எழுப்பிய ஊழல் புகார்கள் மற்றும் கணக்கு கேட்ட விவகாரங்களால் அவர் கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து 1972ம் ஆண்டு தனது ஆதரவாளர்களுடன் இணைந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற புதிய கட்சியை எம்.ஜி.ஆர் தொடங்கினார். 

வெற்றிக்கு வித்திட்ட இடைத்தேர்தல்கள்

எம்.ஜி.ஆர் கட்சி தொடங்கியவுடன் நேரடியாக சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலை சந்திக்கவில்லை. மாறாக, அவரது பலத்தை நிரூபிக்க முதலில் இரண்டு இடைத்தேர்தல்களை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. அப்படி அதிமுக தனது முதல் பலப்பரீட்சையை திண்டுக்கல்லில் சந்தித்தது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக தனித்து நின்றே ஆக வேண்டும் என எம்.ஜி.ஆர் தீர்க்கமாக முடிவெடுத்தார். அதிமுக சார்பில் மாயத்தேவர் களமிறக்கப்பட்டார். இந்த தேர்தலில் மாயத்தேவருக்கு எதார்த்தமாக கிடைத்த சுயேட்சை சின்னம் தான் இரட்டை இலை. அந்த தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவை வீழ்த்தி அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெற்றது. பிறகு திண்டுக்கல்லை தொடர்ந்து நடந்த கோவை மேற்கு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலிலும் அதிமுக வேட்பாளர் அரங்கநாயகம் வெற்றி பெற்றார். இந்த இரண்டு இடைத்தேர்தல் வெற்றிகளும் தமிழக மக்களிடையே எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்த அசைக்க முடியாத செல்வாக்கை காட்டியது.

1977 சட்டமன்றத் தேர்தல் - சரித்திர வெற்றி!

1977ம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத்திற்கு பொதுத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதிமுக சந்தித்த முதல் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் இதுவாகும். பொதுவாக புதிதாக கட்சி தொடங்குபவர்கள் பெரிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து தான் தேர்தலை சந்திப்பார்கள். ஆனால், எம்.ஜி.ஆர் மிக சிறிய கூட்டணி கட்சிகளை மட்டுமே தன்னுடன் இணைத்து கொண்டார். அந்த சமயத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கிய தலைவரான கல்யாணசுந்தரம், எம்.ஜி.ஆருக்கு பக்கபலமாக துணை நின்றது அதிமுக கூட்டணியின் பலத்தை அதிகரித்தது. திமுகவில் இருந்தபோது சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போட்டியிட்ட எம்.ஜி.ஆர், தனி ஆவர்த்தனம் தொடங்கியவுடன் திமுகவுக்கு பெரிய வெற்றி வாய்ப்புகளை தராத தென் மாவட்டங்களை குறிவைத்தார். 1977 தேர்தலில் அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் போட்டியிட்டார். 

திரைப்படங்கள் மூலம் தான் கட்டமைத்த நல்லவர், ஏழைகளின் தோழன், அநீதியை தட்டிக்கேட்பவர் என்ற பிம்பத்தை எம்.ஜி.ஆர் அரசியலிலும் அப்படியே பிரதிபலித்தார். இந்தியா முழுவதும் எந்த அரசியல் கட்சித் தலைவருக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பாமர மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு மாபெரும் செல்வாக்கு இருந்தது. ஜூன் 15, 1977ல் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானபோது, ஆளுங்கட்சியான திமுகவை வீழ்த்தி, அதிமுக கூட்டணி அமோக பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றிருந்தது. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இந்த முடிவை பார்த்து வியந்தது. அந்த வெற்றிக்கு சொந்தக்காரரான எம்.ஜி.ஆர், முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அதன்பிறகு தான் உயிரோடு இருந்தவரை 1980, 1984 என தொடர்ச்சியாக மூன்று சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் அவர் தோல்வியையே சந்திக்காமல் வெற்றி வாகை சூடி, தமிழக அரசியலில் தோல்வியே காணாத அரசியல் நாயகனாக வலம் வந்தார்.

விஜய்க்கு சாத்தியம் ஆகுமா?

இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம். திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையே சுழன்று கொண்டிருந்த தமிழக அரசியலை மொத்தமாக மாற்றியிருக்கிறது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை. இந்த முறை யார் ஆட்சியை பிடிப்பார்கள் என்று யாராலும் உறுதியாக சொல்ல முடியாத அளவிற்கு தேர்தல் களம் மாறியிருப்பதற்கு விஜய் என்ற ஒரு மனிதரே காரணம். இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் என அனைவரின் ஆதரவும் விஜய்க்கு உள்ளதால், யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று தெரியாமல் அரசியல் நோக்கர்கள் அனைவரும் திகைத்து போய் உள்ளனர். எம்.ஜி.ஆரைப் போலவே விஜய்க்கும் மக்கள் மத்தியில் அதிக செல்வாக்கு உள்ளதால், எம்.ஜி.ஆரை போலவே விஜய்யும் தான் சந்திக்கும் முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியை பிடிப்பாரா என்ற கேள்விகளும் பலருக்கு எழுந்து வருகிறது. இருப்பினும், அப்போது இருந்த அரசியல் சூழ்நிலையும் இப்போது இருக்கும் அரசியல் சூழ்நிலையும் முற்றிலுமாக வேறுபட்டது என்பதால், மக்கள் என்ன முடிவை எடுக்க உள்ளார்கள் என்பதை மே 4ம் தேதி வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகள் தான் சொல்லும்.

மேலும் படிக்க: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுகளே அலர்ட்! மறுவாய்ப்பு கிடையாது.. 3ம் கட்ட கலந்தாய்வு தேதி அறிவிப்பு!

