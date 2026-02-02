English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பராசக்தி பார்த்தேன்... வேதனைப்பட்டேன்... நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்!

Judge Anand Venkatesh: பராசக்தி படம் பார்த்து, தனது கடமையில் இருந்து தான் தவறிவிட்டதாக எண்ணினேன் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:12 PM IST
  • பராசக்தி திரைப்படம் கடந்த ஜன.10இல் ரிலீஸ் ஆனது.
  • பராசக்தி திரைப்படம் இன்னும் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகவில்லை.
  • பிப். 6ஆம் தேதி அன்று Zee5 ஓடிடியில் ரிலீஸ்.

Judge Anand Venkatesh About Parasakthi: சீர்மிகு சட்டப் பள்ளியின் மாதிரி வழக்காடு மன்றம் மற்றும் ராகேஷ் சட்ட அறக்கட்டளை இணைந்து நடத்திய மூன்றாவது தேசிய குற்றவியல் விசாரணை வழக்குரை போட்டி சென்னை தரமணியில் உள்ள பெருங்குடி தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைகழக வளாகத்தில் இன்று (பிப்ரவரி 2)நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என். ஆனந்த் வெங்கடேஷ் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது அவர் தமிழ் மொழி குறித்த தனது ஆர்வத்தையும் தமிழ் மொழியை போற்றிக் காப்பது குறித்தும் பேசியிருந்தார்.

Judge Anand Venkatesh: 3500 ஆண்டுகள் தாண்டிய தமிழ்

அதில், "3500 ஆண்டுகளை தாண்டி நிற்கின்ற ஒரே மொழி தமிழ்தான் என்பது கீழடி அகழாய்வின் மூலம் நிரூபணமாகியுள்ளது. உலகத்தின் எல்லா மூலைமூடுக்குகளிலும் மதம், சாதி, இனம் ஆகியவற்றின் பெயரால் பதற்றம் நிறைந்த சூழலை மனிதன் செயற்கையாக உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கும் சூழலில் நாம் விழித்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

திருக்குறளில் எந்த அரசனையும் தூக்கி பிடிக்கவில்லை, இறைவனை உயர்த்திப் பிடிக்கவில்லை, எந்த மதத்துக்கும் சார்பாகவும் இல்லாமல் எந்த சமய சாயத்தையும் தன் மீது பூசிக்கொள்ளாமல் அகில உலக மாந்தர் குலத்தின் செழுமைமிக்க பொதுமுறை நூல்" என்றார்.

Judge Anand Venkatesh: பராசக்தி படத்தை பார்த்தேன்...

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான பராசக்தி படத்தை பார்த்தபோது தனக்கு நேர்ந்த அனுபவம் குறித்தும் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பகிர்ந்துகொண்டார். "சமீபத்தில் எனது மகனுடன் சென்று பராசக்தி படத்தை பார்த்தேன். அப்போது, அவரிடம் தமிழ்நாட்டின் மொழி போராட்டம் குறித்து தெரியுமா? என கேட்டேன். அதற்கு அவர் தெரியாது என சொன்னார். தமிழகத்தில் நடத்தப்பட்ட மொழி போராட்டம் குறித்து என்னுடைய மகனுக்கு சொல்லி கொடுக்காமல் எனது கடமையில் இருந்து தவறிவிட்டேன்" என அவர் வேதனை தெரிவித்தார். மொழி போராட்டம் குறித்து நாம் அனைவரும் கட்டாயம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Judge Anand Venkatesh: மொழியை திணித்தால் ஏற்க மாட்டேன்...

மேலும், கம்யூனிசம் உள்ளிட்ட சித்தாந்தங்களை அறிந்த கொள்ள 'மனிதா மனிதா இனி உன் விழிகள் சிவந்தால்' என்ற தமிழ்ப்பாடல் எனக்கு உதவியது. தமிழன் எந்த மொழியையும் எதிர்க்கவில்லை. மாறாக அனைத்தை மொழியையும் விரும்பி படிக்கிறார்கள். தமிழ் மொழியின் தொன்மை, செருக்கு காரணமாக, மற்றவர்கள் ஒரு மொழியை என் மீது திணித்தால் அதை நான் என்றுமே ஏற்கமாட்டேன்.

மேலும் நாம் தமிழர்கள் என தலைநிமிர்ந்து சொல்ல வேண்டும். நம் மொழிக்கு ஒரு இழுக்கு வரும் போது நம் குரல் உயர வேண்டும். எந்த கட்டத்திலும் நம் தமிழ் மொழியின் அருமையை தூக்கிப்பிடிப்பது நம் கடமை என்பதை மறக்கக் கூடாது. தமிழ் படித்துக்கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் இந்தி, பிரஞ்சு, சமஸ்கிருதம் என மாறியது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பது தெரிகிறது.

மேலும் படிக்க | SK முதல் ரவி மோகன் வரை.. பராசக்தி படத்தில் யாருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | பராசக்தி படத்தை அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் - அண்ணாமலை!

மேலும் படிக்க |‘பராசக்தி’ இயக்குநரை நோஸ் கட் செய்த சிவகார்த்திகேயன்! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ..

