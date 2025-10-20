வரும் புதன்கிழமை பால் விநியோகம் நிறுத்தம்! ஆவின் உட்பட எந்த பாலும் கிடைக்காது?

தமிழகத்தில் பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு 15 ரூபாய் உயர்த்தக் கோரி, வரும் அக்டோபர் 22-ம் தேதி முதல் ஆவின் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு பால் விநியோகத்தை நிறுத்தி மாபெரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடபோவதாக விவசாய சங்கம் அறிவித்துள்ளது. இது பால் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உழவர் பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடுவின் தமிழக விவசாய சங்கம் இந்த போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. சங்கத்தின் மாநில தலைவர் வேலுசாமி நாமக்கல்லில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது, "தமிழக அரசு, ஆவின் கூட்டுறவு ஒன்றியம் மூலமாக விவசாயிகளிடமிருந்து பால் கொள்முதல் செய்கிறது. ஆனால், தற்போதைய கொள்முதல் விலை, பால் உற்பத்திக்கான செலவுகளுக்கு போதுமானதாக இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
அதிகரித்த செலவு
கால்நடைத் தீவனங்கள், புண்ணாக்கு, பருத்திக்கொட்டை ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால், பால் உற்பத்தி செலவு பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பால் உற்பத்தியாளர்கள் தொடர்ந்து நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே, பசும்பால் மற்றும் எருமைப்பால் ஆகிய இரண்டின் கொள்முதல் விலையையும் லிட்டருக்கு 15 ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும், அரசு செவிசாய்க்கவில்லை என்று விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
மாநிலம் தழுவிய போராட்டம்
தங்கள் கோரிக்கைகள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவதால், அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதாக விவசாய சங்கம் கூறியுள்ளது. அதன்படி, வரும் அக்டோபர் 22-ம் தேதி (புதன்கிழமை), தமிழகம் முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் ஆவின் மற்றும் தனியார் பால் நிறுவனங்களுக்கு பால் வழங்குவதை முழுமையாக நிறுத்த உள்ளனர். மேலும், அன்றைய தினம் மாநிலத்தின் முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் தங்கள் கால்நடைகளுடன் இறங்கி போராட்டம் நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த போராட்டம் காரணமாக, மாநிலம் முழுவதும் பால் விநியோகத்தில் பெரும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.
பால்கோவா விவகாரமும் கண்டனமும்
பால் கொள்முதல் விலை உயர்வுக்காக போராடி வரும் இந்த சூழலில், ஆவின் நிறுவனம் 3.87 லட்சம் பால் உற்பத்தியாளர்களிடம் தலா 210 ரூபாய் மதிப்புள்ள 250 கிராம் பால்கோவாவை கட்டாயப்படுத்தி விற்பனை செய்வதாகவும் விவசாய சங்கம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. அரசின் இந்த நிர்பந்தமான நடவடிக்கையை வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும், இதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும் சங்கத்தின் தலைவர் வேலுசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த தொடர் போராட்டத்தால், ஆவின் நிறுவனத்திற்கான பால் வரத்து கணிசமாக குறையும். இதனால், சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் பால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. விவசாயிகளின் இந்தக் கோரிக்கையை அரசு பரிசீலித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
