/கரூரில் மக்களை கொன்றது போலீஸ்... ஸ்டாலின் தான் காரணம் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பகீர்

Minister Aadhav Arjuna About Karur Stampede : தவெகவில் மாற்றுக் கட்சியினர் இணையும் விழா மாமல்லபுரத்தில் இன்று (ஜூன் 2) நடைபெற்றது. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், எம்.எஸ்.எம் ஆனந்த், திருச்சியைச் சேர்ந்த வளர்மதி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் தவெகவில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டனர்.
பிரம்மாண்டமாக நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடந்த இந்த விழாவில், அமைச்சரும், தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாணஅமைப்பொதுச்செயலாளருமான ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார். அப்போது கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் குறித்து பரபரப்பான கருத்துகளை தெரிவித்தார்.
"கரூர் விவகாரத்தில் தனிப்பட்ட கணக்கு ஒன்று உள்ளது. அந்த கணக்கை தீர்க்காமல் விடமாட்டோம். கரூரில் காவல்துறையினரை வைத்து எங்கள் மக்களை கொன்று குவித்தார்கள். கரூர் மக்களின் கண்ணீரால்தான் கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலின் தோற்றார்" என பகீரங்கமாக திமுக மீதும், ஸ்டாலின் மீதும் ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.