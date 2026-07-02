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கரூரில் மக்களை கொன்றது போலீஸ்... ஸ்டாலின் தான் காரணம் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பகீர்

Minister Aadhav Arjuna : கரூரில் காவல்துறையினரை வைத்து மக்களை கொன்று குவித்தார்கள் என்றும் கரூர் மக்களின் கண்ணீரால்தான் கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலின் தோற்றார் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தவெக நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:07 PM IST
கரூரில் மக்களை கொன்றது போலீஸ்... ஸ்டாலின் தான் காரணம் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பகீர்
Image Credit: Image Credit : Minister Aadhav Arjuna About Karur Stampede | Image Source : Youtube/@TVKSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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