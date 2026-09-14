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முதல்வர் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்தின் நோக்கம் இதுதான்.. அமைச்சர் ஆதவ் விளக்கம்!

CM Vijay London Visit: முதல்வர் விஜய்யின் லண்டன் பயணம் குறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். முதல்வர் விஜய்யின் லண்டனம் பயணத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்தும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 14, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:37 PM IST
முதல்வர் விஜய்யின் லண்டன் பயணத்தின் நோக்கம் இதுதான்.. அமைச்சர் ஆதவ் விளக்கம்!
Image Credit: CM Vijay London Visit

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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