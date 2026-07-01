/'திமுக ஆட்சியில் ஊழல்... பொதுப்பணித்துறையில் முறைகேடு' அமைச்சர் ஆதவ்வின் அதிரடி அறிவிப்பு

Minister Aadhav Arjuna Allegation : திமுக ஆட்சியில் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் ஊழல்கள், விதிமீறல்கள், லஞ்சம் என பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதை அறிய முடிகிறது என்றும் பல புகார்கள் தற்போது வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று (ஜூலை 1) வெளியிட்ட அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு அரசின் நிர்வாகம் மிக நேர்மையாகவும், வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், கடந்த ஆட்சிகளில் தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் மையப்படுத்தப்பட்ட ஊழல்கள், திட்டமிடப்பட்ட விதிமீறல்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட லஞ்சத்தொகை எனப் பல முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக அறியமுடிகிறது" என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், "பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறைகளின் ஒப்பந்ததாரர்களை அப்போது அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள், அவர்களின் குடும்ப உறவுகள், அதிகாரத்தில் இருந்தவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் எனப் பலரிடமும் ஒப்பந்தம் தருவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து பணம் வாங்கி உள்ளனர்" என குற்றஞ்சாட்டி உள்ளனர்.
Minister Aadhav Arjuna announced that appropriate action will be taken if anyone who was allegedly cheated or defrauded after paying money to contracts in various government departments during previous governments comes forward and files a complaint. pic.twitter.com/NbUgh1dlN4— Vignesh Theni (@Vignesh_twitz) July 1, 2026
அதுமட்டுமின்றி பலரிடம் லஞ்சப் பணத்தையும் பெற்றுக் கொண்டு அவர்களுக்கு முறையாக வேலைகளையும் ஒதுக்காமல், ஒப்பந்ததாரர்கள் பலர் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளார்கள் என்றும அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கடந்த திமுக அரசை கடுமையாக குற்றஞ்சாட்டியிருக்கிறார். தொடர்ந்து இது தொடர்பான பல புகார்கள் தற்போது எங்களுக்கு வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுபோல் பாதிக்கப்பட்டவர்களோ, பணம் கொடுத்து ஏமாற்றப்பட்டவர்களோ புகார் கொடுக்க விரும்பினால், தன்னிடமோ அல்லது லஞ்ச ஒழிப்பு (DVAC) காவல்துறையினரிடமோ புகார் கொடுக்கலாம் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அறிவுறுத்தி உள்ளார். அதுவும் தன்னிடம் நேரடியாகவோ அல்லது minister.pwd.hd.tn@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலிலோ புகார் தெரிவிக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
புகார் தெரிவிப்பவர்கள் பற்றிய விவரங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், அவர்களுக்குத் தேவையான சட்ட பாதுகாப்பும் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதி அளித்துள்ளார். விரைவில் அவர்கள் இழந்த பணத்தை மீட்க உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர்.
மேலும், இனிவரும் காலங்களில் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையில், இதுபோன்ற முறைகேடுகள் நடைபெறாது என்றும் ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் நேர்மையுடனும், வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் நடைபெறும் என்பதையும் இதன்மூலம் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்றும் பொதுவெளியில் அறிவித்துள்ளார்.
நடந்த முடிந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில், முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த திமுக அரசை கடுமையாக சாடியிருந்தார். அரசு கஜானாவை தொட மாட்டோம், தொடுபவர்களை விட மாட்டோம், இதற்கு முன் தொட்டவர்களையும் விட மாட்டம் என ஆக்ரோஷமாக பேசியிருந்தார்.
தொடர்ந்து கடந்த கால ஊழல்கள் மற்றும் முறைகேடுகள் வெளிவரும் என முதல்வர் விஜய் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் இன்றைய அறிக்கை, முதலமைச்சர் விஜய்யின் வாக்கை நிறைவேற்ற தவெக அரசு தீவிரம் காட்டுகிறது என்பதை உணர்த்துகிறது.