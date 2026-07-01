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'திமுக ஆட்சியில் ஊழல்... பொதுப்பணித்துறையில் முறைகேடு' அமைச்சர் ஆதவ்வின் அதிரடி அறிவிப்பு

Minister Aadhav Arjuna Allegation : திமுக ஆட்சியில் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் ஊழல்கள், விதிமீறல்கள், லஞ்சம் என பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதை அறிய முடிகிறது என்றும் பல புகார்கள் தற்போது வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:11 PM IST
'திமுக ஆட்சியில் ஊழல்... பொதுப்பணித்துறையில் முறைகேடு' அமைச்சர் ஆதவ்வின் அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Image Source : Minister Aadhav Arjuna | Image Credit : X/@AadhavArjunaSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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