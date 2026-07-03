Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /கரூர் சம்பவத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா முக்கிய குற்றவாளி.. கொதித்தெழுந்த ஆர்.எஸ்.பாரதி!

கரூர் சம்பவத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா முக்கிய குற்றவாளி.. கொதித்தெழுந்த ஆர்.எஸ்.பாரதி!

DMK Rs Bharathi Latest News: கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியதற்கு திமுகவின் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்போது பதிலடி கொடுத்துள்ளார். கரூர் சம்பவத்தில் ஆதவ் அர்ஜூனா தான் மெயின் அக்யூஸ்ட் என்றும் ஆதவ் அர்ஜூனாவிற்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:43 PM IST
கரூர் சம்பவத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா முக்கிய குற்றவாளி.. கொதித்தெழுந்த ஆர்.எஸ்.பாரதி!
Image Credit: DMK Rs Bharathi Latest News:Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திருநெல்வேலி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்
TIRUNELVELI1 hr ago
2
Daredevil Couple1 hr ago
3
Tamil Nadu farmer subsidy1 hr ago
4
Kerala Lottery2 hrs ago
5
El Nino2 hrs ago