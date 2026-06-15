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கேரளாவை மிரட்டும் ஷிகெல்லா தொற்று... தமிழ்நாட்டில் என்ன நடவடிக்கை? அமைச்சர் அருண்ராஜ்

Minister Arunraj : ஷிகெல்லா பாக்டீரியா (Shigella infection) என்பது Gastroenteritis தான். உணவு சரியான பாதுகாப்பு இல்லாத உணவுப் பொருட்கள் உட்கொண்டதால் வந்திருக்கும் என்றும்; கண்டிப்பாக அனைத்து உணவு விடுதிகளிலும் பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான உணவு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:45 PM IST
கேரளாவை மிரட்டும் ஷிகெல்லா தொற்று... தமிழ்நாட்டில் என்ன நடவடிக்கை? அமைச்சர் அருண்ராஜ்
Image Credit: Image Credits : Minister Arunraj, Shigella Infection (Image Source : Zee Bureau)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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