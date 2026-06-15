/கேரளாவை மிரட்டும் ஷிகெல்லா தொற்று... தமிழ்நாட்டில் என்ன நடவடிக்கை? அமைச்சர் அருண்ராஜ்

Minister Arunraj Latest News : நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட 497 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூன் 15) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். இதில் தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் கலந்துகொண்டார். அரசு அதிகாரிகள, பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
ரேஷன் கார்டு வழங்குதல் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் பயனாளிகளுக்கு உரம் வழங்குதல் மகளிர் சுய உதவி குழுவிற்கு கடன் உதவி வழங்குதல், கல்வி உதவித்தொகை தொழிலாளர் நல வாரிய உதவித்தொகை வழங்குதல், தோட்டக்கலை துறை சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் 1.76 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், "திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் 497 பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் 1.76 கோடி மதிப்பில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் நடக்கும் நிகழ்வு இனிதே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு அரசு தான் தமிழக முதலமைச்சர் முன்னெடுத்துட்டு இருக்கிறார்.
இந்த நலத்திட்டம் கொடுக்கிறோம் என்றால், இது எல்லாமே மக்களோட வரி பணம் தான். அந்த மக்களோட வரி பணத்தை முறையாக அந்த மக்களுக்கு திருப்பி செலுத்தும் நேரம். திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக இது, என்னுடைய முதல் நிகழ்வு. நலத்திட்ட உதவிகள் 497 பேருக்கு வழங்குவதில் உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியும், பெருமையும் அடைகிறேன்.
இது ஆரம்பம் தான். கூடிய விரைவில் இன்னும் நிறைய விண்ணப்பங்கள் இருக்கின்றன. அதை ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பரிசீலித்து, மக்களுக்கு உண்டான, மக்களுக்கு அவர்களுக்கு உரிமையான அந்த நலத்திட்டங்களை விரைவில் கொண்டு சேர்ப்பேன்.
தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை சார்பில் பெருந்தொற்று நோய்கள் இப்போது அதிகமாக பரவிவரும் நிலையில், அந்த அச்சுறுத்தல் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், இதற்கான முன்னெடுப்புகள் நாங்கள் கண்டிப்பாக எடுப்போம். நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரும் நம் உடன் இருக்கிறார். எந்தெந்த விதத்திலும் இந்த நோய் பரவாமல் இருப்பதற்கு என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டுமோ, அதை அனைத்தையும் எடுப்போம்.
ஷிகெல்லா தொற்று (Shigella) என்பது இரப்பை சார்ந்த அலர்ஜி (Gastroenteritis) தான். உணவு சரியான பாதுகாப்பு இல்லாத உணவுப் பொருட்கள் உட்கொண்டதால் வந்திருக்கும். இப்போது பார்த்தீர்கள் என்றால், உணவுப் பாதுகாப்பு துறையும் நமது சுகாதாரத்துறையின் கீழ்தான் இருக்கிறது.
அனைத்து உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளிடமும் நாங்கள் ஏற்கனவே பேசி உள்ளோம். கண்டிப்பாக அனைத்து உணவு விடுதிகளிலும் பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான உணவு வழங்க வேண்டும், அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவையே நாங்க போட்டுள்ளோம்.
கண்டிப்பாக படிப்படியாக எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பாதுகாப்பற்ற, சுகாதாரமற்ற உணவு விடுதிகள் இருக்கிறதோ அவை அனைத்திற்கும் நாங்க ஒரு சாம்பிள்ஸ் எடுத்து, அது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக உத்தரவும் நாங்கள் போட்டுள்ளோம்" என்றார். கேரளாவில் ஷிகெல்லா பாக்டீரியா வேகமாக பரவி வருகிறது. சிறார்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதை குறிப்பிட்டே அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசி உள்ளார்.
மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் கண்டிப்பாக தொடரும். மருத்துவர்களின் பணியிடங்களைப் பொறுத்தவரைக்கும், இப்போது இருக்கிற sanctioned இடங்கள் சுமார் 96.97 விழுக்காடு நிரம்பி உள்ளது. இருந்தாலும், கூடுதல் பணியிடங்கள் உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதையும் நான் ஒற்றுக்கொள்கிறேன்.
அதை முதலமைச்சரிடம் கலந்து பேசி, எந்தெந்த மருத்துவமனைகள், இப்போது மாவட்ட மருத்துவமனைகள், சில இடங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் கூட உயர் சிறப்பு வல்லுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். அதற்கான புதிய பணியிடங்களை உருவாக்குவதற்கு எப்படி உருவாக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் பேசி அதற்கான உத்தரவை பெற்று நடவடிக்கை எடுப்போம்.
கடந்த அறுபது வருடங்களாக மாறி மாறி இந்த ரெண்டு கட்சிகள் தமிழ்நாட்டை ஆண்டு, ஒரு புற்றுநோய் மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து துறையிலும், நிர்வாகத்திலும் படர்ந்திருக்கு. நோய் பரவி இருக்கிறது. நீங்கள் பாருங்கள், தலைமை சரியாக இருந்தால் அனைத்து துறை அமைச்சர்களும், அதிகாரிகளும் கண்டிப்பாக நேர்மையாக தான் செயல்பட வேண்டும். அதற்கு எந்தவித ஒரு எஸ்கேப்பும் (escape) கிடையாது.
படிப்படியாக பாருங்கள், அனைத்து துறையிலும் ஊழல் குறையும். இந்த ஒப்பந்த பணியாளர்கள் மருத்துவ துறையில் மட்டுமல்ல, பல பல்வேறு துறைகளிலும் பணி நிரந்தரம் தொடர்பான முடிவுகளை முதலமைச்சரிடம் பேசி ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்போம்.
மல்லசமுத்திரம் பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளை இன்று ஆய்வு செய்தேன். காலையில், மக்கள் அவர்களின் தேவைகளை சொல்லி இருந்தார்கள். முதலில் மருத்துவமனை சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். அந்த மருத்துவமனையை பார்த்தீர்கள் என்றால், அங்கு நிறைய கட்டடங்கள் எல்லாம் இடிந்து, குப்பைகள் எல்லாம் இருந்தது. சுத்தமாகவே இல்லை. இப்போது நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்களை கூப்பிட்டு பேசி இருக்கிறோம்.
மருத்துவர்களும், நோயாளிகளிடம் மிக கனிவாக, மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும், அவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, 24 மணி நேர ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வட்டார சுகாதார நிலையம், இரவு நேரத்தில் வந்தாலும் நோயாளிகளிடம் கனிவாக பேசி, அவங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சையை செய்து கொடுக்க வேண்டும். நான் மருத்துவ அதிகாரிகளிடம் கேட்டுள்ளேன்" என்றார்.